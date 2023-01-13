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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

新成軍兩棲船塢運輸艦亮相　S-70C完美起落玉山軍艦

軍聞社／記者黃劭恩高雄12日電

「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪」12日在海軍左營基地展開，海軍以「玉山軍艦」及「陸戰隊剽悍操演」為主軸，安排多項課目演練與靜態展示，展現海軍捍衛海疆的堅實戰力。

首先登場的是剛成軍的新型兩棲船塢運輸艦-玉山軍艦，並安排位於碼頭邊的AAV7兩棲突擊車及悍馬車，從玉山軍艦舷側跳板完成裝載操演，另於船塢內安排各式裝載裝備介紹，參訪艦內設施、升降平臺、駕駛臺等，瞭解玉山軍艦優異的性能與裝載投射能力。

圖文：海軍春節加強戰備（二）

▲海軍S-70C反潛直昇機於玉山軍艦飛行甲板執行起落艦操演。

玉山軍艦甲板上，則實施S-70C反潛直升機於飛行甲板執行起落艦操演；海上降落與起飛，考驗操控技術，飛行官與飛行甲板人員發揮指揮默契，順利完成操演。

接續參訪記者進行LCM艇以及AAV7兩棲突擊車搭乘體驗，抵達火牛訓場後，採訪登陸加強步兵排濱海城鎮作戰操演，陸戰隊官兵以高昂士氣、熟練的戰鬥技巧與戰術運用，展現勇猛剽悍的陸戰精神。

此次邀訪活動，呈現的精實戰備操演，就是每位官兵平時訓練的縮影與生活日常，透過春節加強戰備，也展現國軍守護國家安全的決心與能力，讓國人安心過好年。

▼「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動」海軍場次，位於碼頭邊的AAV7兩棲突擊車及悍馬車，配合玉山軍艦指揮，於舷側跳板完成裝載操演。

圖文：海軍春節加強戰備（一）

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