每對伴侶都以為「自己最幸福」！心理師揭優越幻覺：自我感覺良好

▲很多情侶或夫妻會以為自己是世界上「最幸福的一對」，其實是「優越幻覺」在作祟。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

很多情侶或夫妻會認為自己是「最幸福的一對」，一邊數落其他人的關係「慘不忍睹」，一邊慶幸「還好我們不是這樣」，然後帶著模範夫妻的心情進入夢鄉。心理師揭露，其實這是人人都有的「優越幻覺」作祟，但多半是「自我感覺良好」，雖有好處，但也可能造成巨大傷害。

德國心理學家福爾克．齊茲博士（Dr. Volker Kitz）、曼努埃．涂煦博士（Dr. Manuel Tusch）共同撰寫《暢銷百萬的德國心理課》，在全球暢銷超過10年，銷售破百萬，書中精選最令人困擾的51個問題，提供心理解決方案，有助於了解人的思維運作方式，進而解決讓人覺得太沉重的工作、愛情、人際關係問題，甚至能救自己一命。

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▲很多人以為其他夫妻或情侶的關係很糟，一邊慶幸「我們比較好」。（示意圖／翻攝自unsplash）

其中一篇案例分享「優越幻覺」，描述一對夫妻從派對回家後，私下對朋友和他們的伴侶說三道四，數落別人把關係經營得很糟，認為別人是笨蛋；慶幸自己沒那樣，還認爲自己是「世界上最幸福的一對」，然後像一對模範夫妻一樣進入夢鄉。實際上，其他夫妻或伴侶也同時這樣私下數落你們，然後以為他們最幸福。

心理學家提到，大多數夫妻認為自己的關係比他們認識的其他夫妻關係更好，這就是「優越幻覺」的例子，而其實在所有的生活領域內，都能觀察到優越幻覺，「這是一種人人隨身攜帶的偏見」。

他們提到，這種「優越壞覺」的偏見，會誤導我們在跟別人比較時，高估了自己的優點，也低估自身的弱點，而且毫無節制，會導致自以為比大多數人聰明、有魅力、有能力、受歡迎，這現象也稱為「烏比岡湖效應」。

「烏比岡湖」是美國作家兼廣播主持人蓋瑞森．凱羅爾（Garrison Keillor）筆下的一個虛構小鎮，該小鎮裡「所有的女性都精明幹練，男人全都英俊瀟灑，孩子也全部是出類拔萃」。

▲「優越幻覺」是一種人人隨身攜帶的偏見。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

這也會導致很多人「越糟糕越好」的情況，例如某人的智商越低、或者某項能力特別弱，那人更會傾向在相關能力的領域高估自己，像是開車技術最爛的人，偏偏自視有望參加下一屆F1賽車。很多人會自認「高於平均水準」，甚至超越許多；認為這世界上除了自己以外，別人都是蠢蛋。

而作者也提到，日常生活中幾乎所有領域，都可以觀察到「優越幻覺」，這種心理機制短時間內很實用，它是所謂「自利偏差」的一種，有助於我們發展並維持「正面的自我形象」，讓人自我感覺良好，有時候「過度自信」也能激發出不凡的成績。

但他們也提醒，「優越幻覺」也會造成巨大傷害，像是大多交通事故之所以發生，都是因為每位駕駛都認為自己技術嫻熟高超，能控制任何突發狀況。如德國每天大約有十幾人在馬路上喪命，扣除其中少數幾位企圖自殺的人，其他車禍亡故的人在死前都還堅信，一切都在自己掌控之中。

▲《暢銷百萬的德國心理課》以有趣的案例解釋心理學的術語。（圖／先覺出版）

《暢銷百萬的德國心理課》以有趣的案例和實驗為主，用簡單易懂、幽默的方式，解釋心理學的術語，幫助讀者破解職場、伴侶、各種人際關係和身邊的大小事，他們認為，心理學可以生活化，並且提升生活品質，如今由先覺文化發行繁體中文版。