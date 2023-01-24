重案回顧／兒勸戴口罩遭刺殺！父痛求公道　國人怒吼「政府無能」

記者黃資真／綜合報導

疫情嚴峻時期，政府下令強制民眾戴口罩，卻發生紙雕師蔣嘉凱不滿遭勸導刺死店員案，引發全國人民譁然，萊爾富在當時開出第一槍宣布不再宣導與提醒戴口罩，政府也出面呼籲以自身安全為優先考量，仍無法平息人民的怒火。

▲蔣嘉凱持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）



2021年11月21日凌晨5時許，蔣嘉凱沒戴口罩進入超商購物，蔡姓店員好意提醒需戴上才能入內，卻遭蔣「三進三出」持刀刺穿心臟身亡，事後他聲稱罹患精神疾病，長期看診、服用藥物，記不太清楚，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」。

死者蔡男是家中獨子，平常在新北林口的門市工作，最近經常到龜山該門市代班支援，不料竟因為勸客人戴口罩，慘遭殺害。蔡男父親事後趕到派出所，得知兒子死訊十分悲痛，哭紅雙眼痛訴「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命」，希望法律能還給兒子一個公道。

此案同時也引起全國人民的憤怒，怒轟政府無能，當時萊爾富立刻發聲明宣布，即日起不再強制宣導跟提醒顧客需佩戴口罩入店。7-11則表示，會依規範作業，避免與消費者發生糾紛。

▲蔡男父心碎表示「他很乖很聽話」。（圖／記者沈繼昌翻攝）



針對此案，內政部次長陳宗彥表示，未來會責請警察同仁辛苦一點，加強夜間對超商的巡邏工作，希望提高見警率，減少意外發生；疫情中心前指揮官陳時中表示，「戴口罩政策暫時不會有所改變，勸導戴口罩還是以自身安全為第一考量。」