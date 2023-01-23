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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉男：我爸過世！開槍狂掃G了　疑爆開自動駕駛激戰人妻

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林姓男子駕駛特斯拉在宜蘭超充站要求陳姓車主讓充電樁被拒，怒比中指出言辱罵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

突發中心／綜合報導

花蓮一名林姓特斯拉駕駛2022年疑似趕著返鄉奔喪，於宜蘭超充站要求另名陳姓車主讓他先使用充電樁，聽聞對方稱還要幾分鐘，竟怒比中指、出言辱罵，甚至追車持空氣槍狂掃，後來又被網友爆料「8秒車上活塞運動」，影射林男開啟自動駕駛激戰人妻，日前法院判決出爐。

回顧整起事發經過，林男2022年6月間開車載著妻子返花蓮，途中欲到宜蘭一處特斯拉充電站充電，不料，到了現場卻沒有空位，林妻下車詢問另名陳姓車主是否可讓林男先充電，但對方回答「等我一下，快好了」。

林男見狀，再度下車詢問，一聽陳男稱「還需要幾分鐘的時間」，竟朝對方比中指飆罵，「X的！你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」、「X的，缺德的人」等。陳男充電後準備離開，因擔心憤怒的林男會對自己與車內女友不利，便持手機拍下林男車牌號碼。

林男發現車牌被拍，竟一路追車，怒吼要陳男下車，「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」，雙方隨即爆發激烈口角，下秒林男竟掏出空氣槍一陣掃射，隨即猛踩油門闖紅燈逃逸。

▼特斯拉男遭起底「開槍累犯」交車照曝光。（資料圖／爆廢公社）

▲▼特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光被酸：很多爸爸走了。（圖／爆廢公社）

日前法院判決出爐，依照強制罪判處林男有期徒刑5月，得易科罰金，又犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑8月，均緩刑5年，期間付保護管束，並應營判決確定1年內，給付公庫40萬元，8月內向指定機關提供140小時的義務勞務、參加法治教育4場、立悔過書，全案仍可上訴。

事後臉書社團「爆廢公社公開版」瘋傳一段8秒活塞片，影片中一名男子在高速公路上開啟自動輔助駕駛，駕駛座上一對男女正進行雙人運動，網友不斷拼湊比對林男交車照的衣著，發現該名男子疑似就是林男，而女子的身分是一名人妻，掀起網路熱議。對此，林男當時則回應「想像力太豐富了吧」，並表示將蒐證，不排除提告。

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