華航「皮卡丘機彩繪秘辛」曝光！首次噴漆上色、只花21天就畫完

▲華航「皮卡丘彩繪機CI」首次使用噴漆上色。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航推出「皮卡丘彩繪機CI」，本架彩繪機是歷代彩繪機色彩最多的一架，使用多達36種顏色，為了不耽誤噴漆時程，發貨時間從半年縮短到3個多月，最終歷時21天完成全機彩繪，華航工程人員也透露製作過程的各種秘辛。

華航機務工程處組長黃建霖表示，過去華航彩繪機都是使用彩繪貼紙，定位由華航確認後，再由外部廣告商執行黏貼，但這次是採用全機噴漆方式執行，由 The Pokémon Company 設計平面圖樣，兼具維修和航機彩繪專業經驗的日本 MRO Japan 提供航機噴漆指引，再由華航專業團隊將平面設計轉為立體呈現， 在機身上執行噴漆作業，透過跨國通力合作完成。

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華航首次以噴漆的方式進行全機上色的彩繪機，層層工法細緻，華航修護工廠代管制長陳永蒼說，首先要進行機身表面透明漆打磨、除漆、清潔，再依底漆、面漆一層層上色；接著將每一隻寶可夢的圖形模板固定好位置，以黑色漆描繪出圖形外框，再依序上色每個圖案，最後噴上透明漆，讓外觀更為明亮，才算大功告成。

華航機務工程處組長陳威仁指出，材料供應商都不相同，需額外費心與各家廠商確認交貨時間、相關備查文件及交運方式，例如除漆劑因空運限額，「皮卡丘彩繪機CI」專案所需用量過大，僅能安排海運，有礙先前海運塞港情況嚴重，備料時程相當緊張。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」歷時21天完成彩繪。（圖／華航）

陳威仁表示，從拿到備料清單到訪價、下訂、追蹤廠商發貨狀況直至貨品陸續抵台，刻不容緩，將原本要花半年準備的工作在3個多月完成，就是為了不耽誤噴漆時程。

陳威仁說，在這麼多種顏色中，有兩種漆料是特別為本次專案新創的顏色，必須事先與對方充分溝通，且提早下訂才能取得，這不同於過去執行彩繪機專案，是少有的經驗。

華航修護工廠代管制長陳永蒼表示，噴漆團隊在作業期間隨時都與日方保持聯繫，其中在進行機腹噴漆作業時，發現機腹底下預計噴上精靈球的位置，與一座飛行時會閃亮的防撞燈相距不遠。

噴漆團隊與日方隨即就此環節展開討論，最後決定將精靈球彩繪位置調整搭配防撞燈，讓即使沒有搭上這架彩繪機的民眾，看到彩繪機從天空飛行而過，也能感受到它的活力。