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快收！2大超商「春節禮盒」一次看　熱門送禮選這些準沒錯

▲▼全家過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲2大超商春節禮盒推薦一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

春節期間拜訪親朋好友肯定少不了「伴手禮」，《ETtoday新聞雲》整理2大超商今年端出的「春節禮盒」，同步公開最熱門送禮選擇，無論是新春拜年還是回娘家選這些準沒錯。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11推出多款超可愛肖像春節禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

●7-11
7-11根據數據觀察發現，「特色肖像」、「獨家贈禮」、「話題名店」3大類別禮盒最受歡迎，其中，又以立體肖像禮盒搭配零食蛋捲最夯，故今年端出多款療癒肖像選擇，集結像是美樂蒂、好想兔、蠟筆小新、角落小夥伴等禮盒，除了外表可愛還有側背、存錢筒等多功能用途，送禮體面又實在。

而今年的「OPEN!家族」也換上兔年新裝推出應景兔年春節禮盒，首推「OPEN!戳戳樂開運禮盒」，有4X4宮格戳戳樂，好吃又好玩，還有大小朋友都愛的「元本山OPEN!綜合海苔」，加碼送飛鏢盤，以及「雪之戀OPEN!一口蛋捲」，附贈撲克牌一起同樂，還有首度推出的3層抽屜「OPEN!吃甜甜年糖禮盒」以及「OPEN!綜合米果禮盒」。

另外，春禮預購部分則推出民眾最愛蛋黃酥、鳳梨酥禮盒外，還有「禮坊Lucky兔u撲滿禮盒」、建興餅店超巨大「金元寶丹麥麵包」、「復古米袋米香餅」等多款趣味造型禮盒，即日起至2023年1月29日春節預購指定商品還可享任選2件95折優惠。

▲▼全家開賣過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家今年也強打肖像禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家開賣過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

●全家
全家根據銷售數據發現，「蛋捲」、「堅果」類禮盒是不敗的送禮選擇，佔據熱銷排行榜前5名，除了熱銷的「手作鮮乳蛋捲禮盒」、「五福臨門堅果禮盒」外，今年也特意推出多款超Q肖像禮盒選擇，首推限量開賣的「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，內含雪花酥的睡衣疊疊罐，吃完還可收納小物，還有找來老楊方塊酥聯名的「寶可夢運動主題方塊酥」，一次就能吃到4種口味，數量有限、售完為止。

除外還有77巧克力聯名「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」，附贈隨行咖啡杯，以及格力高與懶散兔推出的「歡樂袋著走禮盒」，裡頭可是有懶散兔可愛提袋，兔年送這2款實用又應景。特別禮盒部分則激推「德里斯啡嚐專心咖啡手沖壺組」、「堅果咖啡綜合禮盒」，保健禮盒可選正官庄獨家聯名「鴻運蔘起全家限定版」以及「老協珍青春禮盒」，拿來送禮大氣又實用。

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