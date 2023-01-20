急凍寒流初二報到！鄭明典：貨真價實北極冷高壓「大後天影響台灣」

▲北極冷高壓即將影響台灣。（圖／翻攝鄭明典臉書）



生活中心／台北報導

中央氣象局預測，下周一（大年初二）將有鋒面通過及寒流逐漸南下，冷空氣在鋒面通過後抵達，入夜後有明顯降溫，下周二、下周三（大年初三、大年初四）寒流影響，各地天氣明顯轉冷，初三、初四是冷空氣影響最明顯的時候，預計中部以北及東北部低溫只有8至10度。氣象局長鄭明典晚間在臉書貼文預警「北極冷高壓南移」，強調貨真價實的北極冷高壓大後天就會影響到台灣。

鄭明典在臉書貼出今天到後天的地面氣壓預測圖，表示這是貨真價實的北極冷高壓今天、明天、後天的位置，「大後天就會影響到台灣了！」他指出，地面氣壓的預測圖底色是氣溫，提醒民眾假期活動記得看天氣預報。

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氣象局指出，明天除夕東北季風減弱北部及宜蘭白天氣溫回升，各地早晚低溫約15到18度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫回升，約20到22度左右，中南部、台東地區地方則可以來到23至25度，南部近山區會更高一些，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

氣象局預測，大年初二鋒面通過及寒流逐漸南下，入夜後明顯降溫，大年初三、大年初四寒流影響，各地天氣明顯轉冷，初三、初四是冷空氣影響最明顯的時候，預計中部以北及東北部低溫只有8至10度，南部及花東低溫11至13度，空曠地區會再低1至2度，提醒民眾務必做好保暖工作；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

▼鄭明典在臉書貼出今天到後天的地面氣壓預測圖，地面氣壓的預測圖底色是氣溫。（圖／翻攝鄭明典臉書）

