　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣囚犯前5大罪名曝光　男女受刑人唯一差別在這2罪

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲近5年來在監受刑人以違反毒品危害防制條例者居冠，詐欺罪次之。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

台灣毒品種類「推陳出新」，甚至偽裝時下流行圖案印製咖啡包，校園吸毒、販毒年齡更是一直下修。據法務部統計數據，近5年在監受刑人，以違反毒品危害防制條例者為冠，詐欺罪4085人次之，公共危險罪3457人排第3、第4竊盜罪，男性、女性在監受刑人前4大罪名相同，排行第5罪名才做出區隔。

據法務部矯正機關收容概況數據指出，近5年矯正機關收容情形，2019年底前總收容人數超過6萬人，2020年底減到6萬人以下，2021年因新冠肺炎疫情影響，為降低群聚感染風險，除具時效性、緊急性、必要性案件外，皆暫緩開庭，2021年9月底總收容人減到5萬3269人，為近5年最少。

▼據法務部統計近5年在監受刑人罪名為毒品罪為冠。（圖／法務部）

▲▼ 。（圖／法務部）

統計顯示，2021年9月底在監受刑人主要罪名，以違反毒品危害防制條例2萬1892人（占 46.9%）最多，詐欺罪4085 人（占 8.8%）次之，公共危險罪3457 人（占 7.4%）再次之。

根據年度變化，違反毒品危害防制條例受刑人各年底占比均最高，從2017年底起由50.0%逐年降到2021年9月底的46.9%；詐欺罪從2016年底3.2%逐年升到2021年9月底8.8%，增加5.6個百分點。

2016年底到2019年底，前3大罪名依序為違反毒品危害防制條例、公共危險罪、竊盜罪，詐欺罪從2020年底起超過竊盜罪位居第3，2021年9月底再超過公共危險罪升到第2。

▼在監男、女受刑人主要罪名，前4排行罪名一致。（圖／法務部）

▲▼ 。（圖／法務部）

若再依性別觀察，男、女受刑人罪名，2021年9月底男性受刑人為4萬2506人，女性4154人，兩性前4大罪名依序為違反毒品危害防制條例、詐欺罪、公共危險罪、竊盜罪排名一致，直到排名第5，男、女才出現分水嶺，男性第5大罪名為妨害性自主罪、女性為殺人罪。

2021年9月底矯正機關收容人，男性占9成1，等於全國每10萬男性人口中，有418.2人收容在矯正機關，每10萬女性人口為40.0人，女性收容人相較男性屬少數；年齡部分以40歲以上至50歲未滿者占3成4最多，50歲以上占2成6次之，兩性40歲以上者占比均較2016年底上升，女性變動幅度較大。

ET快訊
信義區過年秒變「空城」！　真實照片曝光
聽見喀嚓聲　台中男大怒「砸爛測速照相機」
孕婦骨盆嚴重破裂！　國道2死9傷「胎兒狀況不明」
勸世文「整本2000元刮刮樂只有一張5000」　苦主：呵呵太
他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！　全聯福袋10分鐘全賣光
這3天千萬別拜年！8大禁忌曝　「送1物」倒大楣
快訊／就是她！酒駕女正面照曝　國道害火燒車2死9傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

國道2死9傷火燒車　「孕婦骨盆破裂」胎兒狀況不明

陽明山「最美消防分隊」融合山景　遊客打卡新地標

肇事酒駕女正面照曝！　國道自撞害「6車追撞」火燒車2死9傷

初一不平靜！　修配廠大火「黑煙竄天」延燒2工廠

鄰居打麻將太吵！她狂按電鈴抗議被告　丈夫出庭打臉

台灣囚犯前5大罪名曝光　男女受刑人唯一差別在這2罪

快訊／初一國道2死9傷火燒車　肇事駕駛酒駕自撞護欄釀禍

大年初一台南安南區塑膠工廠驚傳火警　消防人員防止擴大釀災

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

速食店冰淇淋奇特吃法 加番茄醬竟變「酸梅冰」

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

初一「14禁忌」勿踩雷！ 早餐別吃稀飯、避免借貸　

竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

國道2死9傷火燒車　「孕婦骨盆破裂」胎兒狀況不明

陽明山「最美消防分隊」融合山景　遊客打卡新地標

肇事酒駕女正面照曝！　國道自撞害「6車追撞」火燒車2死9傷

初一不平靜！　修配廠大火「黑煙竄天」延燒2工廠

鄰居打麻將太吵！她狂按電鈴抗議被告　丈夫出庭打臉

台灣囚犯前5大罪名曝光　男女受刑人唯一差別在這2罪

快訊／初一國道2死9傷火燒車　肇事駕駛酒駕自撞護欄釀禍

大年初一台南安南區塑膠工廠驚傳火警　消防人員防止擴大釀災

竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

農曆新年假期！霍華德飛倫敦反問粉絲：第一次來該做什麼？

兔年走春鹿耳門聖母廟　春牛、七星平安橋為信眾消災祈福

除夕夜鑽進沙發　賓士貓「頭頂被加料」怒視奴才：不是剛大掃除？

1年報案800次！「世界最糟糕」麥當勞歇業　房東曝關門原因

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

穿越賞宋朝繁景！景觀咖啡廳進駐台北101　享獨家世界賽咖啡調酒

藍議員展廚藝！　5道春節家常料理擦亮「媽媽」招牌

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

社會熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

快訊／初一國道統聯追撞轎車　「運將、女乘客」喪命

快訊／初一國道火燒車2死8傷　遭統聯追撞駕駛還原恐怖過程

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

即／吃團圓飯…男突遭鄰捅破肚

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

初一國道火燒車2死9傷　「肇事駕駛酒駕」自撞釀禍　

即／國3南州段8車連環撞　車流回堵2km

正妹工程師變「賭后」！德州撲克競技4年奪8冠

大船入港「直撞高雄碼頭」　船上人員嚇傻

更多熱門

相關新聞

受刑人「會客菜」打牙祭　3菜不能同時送

受刑人「會客菜」打牙祭　3菜不能同時送

鋃鐺入獄受刑人無法圍爐也失去吃的選擇，而看守所三餐通常較清淡，因此能吃上一口色香味俱全的「會客菜」也成了受刑人小確幸。對此，販售會客菜攤販接受《東森新媒體ETtoday》訪問，分享會客菜眉角以及料理時得嚴守監所規定，同時更透露受刑人都想順利拚交保，因此有「3樣菜」絕不能同時一起送，否則受刑人打開恐怕會笑不出來。

廖老大批難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

廖老大批難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

賈永婕弟控舅詐欺！最終結果出爐

賈永婕弟控舅詐欺！最終結果出爐

誆可遊說立委　郭克銘涉詐3度遭約談

誆可遊說立委　郭克銘涉詐3度遭約談

性侵犯出獄要當「勵志網紅」 自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

性侵犯出獄要當「勵志網紅」 自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

關鍵字：

入監詐欺罪名定罪受刑人男性

讀者迴響

熱門新聞

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2023「12星座」運勢排行！

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面