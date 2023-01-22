台灣囚犯前5大罪名曝光　男女受刑人唯一差別在這2罪

▲近5年來在監受刑人以違反毒品危害防制條例者居冠，詐欺罪次之。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

台灣毒品種類「推陳出新」，甚至偽裝時下流行圖案印製咖啡包，校園吸毒、販毒年齡更是一直下修。據法務部統計數據，近5年在監受刑人，以違反毒品危害防制條例者為冠，詐欺罪4085人次之，公共危險罪3457人排第3、第4竊盜罪，男性、女性在監受刑人前4大罪名相同，排行第5罪名才做出區隔。

據法務部矯正機關收容概況數據指出，近5年矯正機關收容情形，2019年底前總收容人數超過6萬人，2020年底減到6萬人以下，2021年因新冠肺炎疫情影響，為降低群聚感染風險，除具時效性、緊急性、必要性案件外，皆暫緩開庭，2021年9月底總收容人減到5萬3269人，為近5年最少。

▼據法務部統計近5年在監受刑人罪名為毒品罪為冠。（圖／法務部）

統計顯示，2021年9月底在監受刑人主要罪名，以違反毒品危害防制條例2萬1892人（占 46.9%）最多，詐欺罪4085 人（占 8.8%）次之，公共危險罪3457 人（占 7.4%）再次之。

根據年度變化，違反毒品危害防制條例受刑人各年底占比均最高，從2017年底起由50.0%逐年降到2021年9月底的46.9%；詐欺罪從2016年底3.2%逐年升到2021年9月底8.8%，增加5.6個百分點。

2016年底到2019年底，前3大罪名依序為違反毒品危害防制條例、公共危險罪、竊盜罪，詐欺罪從2020年底起超過竊盜罪位居第3，2021年9月底再超過公共危險罪升到第2。

▼在監男、女受刑人主要罪名，前4排行罪名一致。（圖／法務部）

若再依性別觀察，男、女受刑人罪名，2021年9月底男性受刑人為4萬2506人，女性4154人，兩性前4大罪名依序為違反毒品危害防制條例、詐欺罪、公共危險罪、竊盜罪排名一致，直到排名第5，男、女才出現分水嶺，男性第5大罪名為妨害性自主罪、女性為殺人罪。

2021年9月底矯正機關收容人，男性占9成1，等於全國每10萬男性人口中，有418.2人收容在矯正機關，每10萬女性人口為40.0人，女性收容人相較男性屬少數；年齡部分以40歲以上至50歲未滿者占3成4最多，50歲以上占2成6次之，兩性40歲以上者占比均較2016年底上升，女性變動幅度較大。