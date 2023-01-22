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獲靈鷲山普仁獎學金　桃園國中小太陽黃浩翔當場捐出展大愛

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，但頒獎後把獎學金捐給另一名腦麻得獎學生，校長蘇品如對於他的大愛，讚嘆不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，但頒獎後把獎學金捐給另一名腦麻得獎學生，老師對於他的大愛，讚嘆不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

靈鷲山普仁獎學金最近揭曉，其中就讀桃園國中九年級的黃浩翔，在頒獎台上看見另一名獲獎學生不良於行，勉強拄著助行器行走，心中非常不捨，頒獎結束後立即將獎學金轉捐給這名得獎者，其善舉感動無數師生，黃浩翔事後表示，希望盡微薄力量幫助比他更需要幫助的人，也希望讓愛的力量、善的循環，溫暖蔓延社會各角落。

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，但頒獎後把獎學金捐給另一名腦麻得獎學生，校長蘇品如與導師蔡玉玲對他的大愛非常動容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，但頒獎後把獎學金捐給另一名腦麻得獎學生，校長蘇品如與導師蔡玉玲對他的大愛非常動容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園國中校長蘇品如玉玲指出，學校的中心理念「博覽群書勤修品、文武俱全桃中人」，與普仁獎「正面、積極、樂觀、愛心、願力」不謀而合，師長們推動品格教育不遺餘力，期盼每位學生都能閃耀自己、幫助社會，獲悉黃浩翔人的小太陽」理念緊緊相繫。獲悉浩翔好品格實踐貫徹時，內心很是感動。

據指出，黃浩翔的父親曾換過2支心臟支架，是重度殘障者，經常出入醫院；媽媽則是菲律賓籍，但因腎臟不好，偶而要回國照顧外婆。浩翔曾聽到爸爸透露，因心臟狀況不好，有可能在他念高中就會離開，他留下難過的淚水，希望盡早學習獨立。

黃浩翔說，最敬佩的人就是爸爸，平日諄諄教誨都能謹記在心，知道爸爸因心臟不好曾獲得善心人士捐贈一顆完好無缺心臟，奇蹟似地活至今日，一直非常感恩，希望取之於社會、用之於社會，當爸爸提議捐出獎學金，他二話不說爽快答應，希望能對得起普仁獎攝利用意。

班導師蔡玉玲問他為何能如此堅強？浩翔回答，不希望把悲傷帶給同學，勇敢承擔不屬於他這個年紀的悲傷，老師聽聞相當鼻酸。蔡老師說，濃眉大眼的黃浩翔，個性非常獨立，平常在家幫都會主動幫忙作家事，包括摺衣服、打掃家裡周遭環境都是他每天必做之事。此外，浩翔每天都是最早到校，幫忙老師保管教室鑰匙。

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，上月還榮獲前桃園市長鄭文燦頒獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國中學生黃浩翔獲得111年度靈鷲山普仁獎學金，上月還榮獲前桃園市長鄭文燦頒獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

喜愛數理的他，相當有想法，有感宇宙大而神祕，希望有朝一日成為科學家，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）工作，求學階段非常努力地自我充實，課餘時間悠遊電子、電機領域，上網自學程式，特別喜歡涉獵相關領域的書籍，蔡玉玲推薦浩翔參加靈鷲山普仁獎幸運獲獎，但他卻做了一令人感動之事，頒獎台上發現另一名腦性麻痺得獎學生小太陽戴妙珍不良於行，且須拄著助行器才能勉強行走，心中相當不捨，因此頒獎典禮結束後，立即表明希望捐出獎學金，希望略盡微薄力量幫助比他更需要幫助的人。

黃浩翔平實而深刻的生命故事，令聽聞者為之動容，是本屆全國普仁獎60位得主之一，且將出席靈鷲山慈善基金會於3月12日在新北市貢寮區福容大飯店福隆貝悅店舉辦的全國普仁獎頒獎典禮。

靈鷲山開山住持、普仁獎創辦人心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，2003年創立普仁獎，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚平台，今年適逢普仁獎創辦20周年，以2023癸卯兔年墨寶「智透太平，德貫乾坤」，祝福大家過個智慧通透、充滿道德的太平年。

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