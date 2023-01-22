1圖看疫情前後10大改變！「確認過眼神」能判別正妹　第1名超有感

▲疫情改變台灣人10大生活習慣，外送平台崛起排名第一。（示意圖／業者提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠疫情肆虐全球長達3年之久，改變了全球多數企業的供應鏈互動與經營模式，就連一般人的日常生活也起了重大改變，國立高雄大學社會網絡創新中心與數據分析專業公司iNiN合作，以近1年內的網路資料為基礎，彙整出以下10大改變，其中，「餐飲外送平台成為大家的好朋友」排名第一，還有「眼神成為判斷帥哥美女的標準」等，反映出疫情期間的生活改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄大學研究發現疫情改變台灣人的10大生活習慣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

疫情期間不少人除了無法出國進行商務或休閒旅行外，戴口罩、注意人際互動距離、保持良好衛生習慣、更依賴網路，也成為了每個人生活中的基本準則，高雄大學社會網絡創新中心研究了包含社群平台（Facebook、Instagram、Youtube等）、新聞平台及討論區平台等，分析疫情前後的網路討論主題變化，彙整出以下10大改變，依序分別為：餐飲外送平台成為大家的好朋友、眼神成為判斷帥哥美女的標準、視訊會議變成逃避現實的形式、身體不適成為最佳的請假藉口、突然發現在家工作也很有效率、養成更好的衛生習慣、因國內旅遊而更熟悉台灣這片土地、更樂於討論各種戲劇、對執政者的不滿倍增、更關注全球衝突。

▲因為戴口罩，眼神成為判斷帥哥美女的標準。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

高雄大學資管系主任楊書成指出，台灣由於地小人稠，各種吃喝玩樂相當便利，不利於網路點餐平台的發展，但在疫情影響下，台灣人被迫接受了這樣的模式，就算是疫情結束後，下午茶、宵夜或其他不便外出的時段，人們還是會習慣透過Uber Eats或Foodpanda來解決餐飲上的需求。

除此之外，視訊開會雖然方便，但要不要開鏡頭、參與者是否專心互動、網路不順造成溝通障礙等議題，也常常困擾視訊會議的參與者。有時候湊不出時間開會，視訊會議也成了一種形式化的工具，反應出主事者「反正我有開會了，溝通順利與否根本不重要」的逃避心態。

▲遠距上課和上班成為改變的習慣之一。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢認為，後疫情時代的口罩解封，對很多人來說，「無所遁形」的顏值反而形成一種社交上的壓力，由此產生的心理問題值得關注。此外，許多人已經習慣宅在家，透過網路觀劇、討論各種政治及全球議題的現象也變得更加明顯，再加上透過網絡宣洩對防疫的不滿，也讓執政者更容易成為眾矢之的，任何政策都會被放大檢視。不過，某些產業也因此發現在家上班反而更能提高效率、降低成本，未來勢必會產生更多元的工作模式。

研究團隊指出，因為疫情而改變的10大現象，有些可能會隨著疫情解封而逐漸消失，但這3年的嚴格封控對台灣人心理及行為的影響不容易改變，後續發展值得進一步觀察。