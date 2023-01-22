3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

記者黃翊婷／綜合報導

國際命理大師潘智航認為，2023癸卯兔年的卦象為「自然稻」（自然到），凡事自然就好，不用費心張揚，喜慶臨門諸事遂，福財廣圓滿家宅；另外，2023年不論是國際局勢或是個人運勢、財勢，都是「先蹲後躍」，下半年可望逆勢而上，重返過去榮景。

▲2023年運是先蹲後躍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

潘智航表示，2023年是19年一次的「雙春」，春季多雨水，也是水兔年，癸卯雙春年又遇到閏2月，是3000年才會遇到一次的格局，從密宗吉祥天母卦中看來，卦象為「自然稻」，意即凡事自然就好，不用費心張揚，喜慶臨門諸事遂，福財廣圓滿家宅。

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而關於2023年的局勢，潘智航認為，不論是國際局勢或是個人運勢、財勢都是「先蹲後躍」，下半年可望逆勢而上，重返過去榮景，明年慎選黃金標的投資房地產，可能會有不錯的獲利。他也預測，2023年8月後，不論股市、房市都會逆勢而上，下半年股市有機會挑戰1萬8000點。

▲潘智航看好寵物百貨業發展。（資料照／記者林韋辰攝）

潘智航指出，兔年他看好的行業首推寵物百貨業，其次是農業科技、自然科技、生物科技、人工智慧醫療、大數據健康產業、創新影音科技平台、太陽能光電、電動車、大地環保、回收再製公司等等，都是值得關注的標的，觀光旅遊、休閒美容、醫美等產業有熱門商機，老人照護、老人關懷據點則會從今年會開始變得更加熱門。

潘智航表示，2023年是改朝換代、新霸主登場的開始，到時可能會出現明顯的價值觀改變，主流、非主流很難定論，富變貧、貧變富、首富換人、各行各業重量級人物更換，一切都面臨「模具改組」。

● 本文獲得旺好運授權。