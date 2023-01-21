獨／賴清德除夕回金山承天宮參拜　民眾喊：副總統好

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德今（21日）上午10時許與家人到金山磺港承天宮參拜延平郡王鄭成功，每年除夕都會備齊豐盛的三牲祭品回來參拜上香，陪同賴清德參拜的有金山承天宮主任委員謝福壽、磺港里長許明熙等人，接著又向民眾拜個早年發放紅包，但有不少民眾大喊「副總統，好！」賴清德隨後向民眾拜個早年、發放紅包。

▲每年必拜！賴清德除夕回金山承天宮參拜。（圖／記者郭世賢攝，下同）

賴清德表示，今天是除夕，很高興回到金山萬里，來到承天宮參拜，祈求延平郡王能夠大展伸手，保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情能早日結束，讓國人能夠可以恢復正常生活，也祝福金山、萬里、新北市能平平安安順利，也希望2023年能夠有非常好的一年，家庭平安幸福、事業成功、兔年行大運。

承天宮主任委員謝福壽指出，賴清德老家在萬里，小時候他的阿公都會帶他到金山承天宮拜拜，阿公雖已過世多年，但賴清德不忘本，每年除夕都會前往承天宮參拜，多年來都始終如一，十分虔誠。

▲賴清德每年除夕，備齊豐盛的三牲祭品參拜上香。

磺港里長許明熙說，從小到大每年除夕當天，他的阿公都帶他到磺港承天宮拜拜，這已經是他的例行公事，不管賴清德從立法委員、台南市長到行政院長到副總統，每年他一定都會回到金山承天宮參拜，未來也希望賴副總統2024能以總統的身分，再度回到承天宮參拜。

承天宮奉祀主神延平郡王鄭成功，相傳以前大陸福建南安遭逢水災，有一顆神像頭隨海流漂到金山沿海，隨後被民眾拾回，神像頭經民眾安置臨時搭建棚架，當時漁民出海前膜拜神像，必定滿載而歸。後來經民眾認出神像為延平郡王鄭成功，居民修補神像金身，並籌資立廟供奉迄今，香火鼎盛，是地方信仰中心。

▲金山磺港承天宮。

▲陪同賴清德（中）參拜的有金山承天宮主任委員謝福壽（左）、磺港里長許明熙（右）。

▲賴清德向民眾拜個早年發放紅包。