前男友如影隨形嗆聲有古怪　她報警才知車底藏蹊蹺

▲邱姓男子偷裝GPS定位器跟蹤前女友，一路尾隨到派出所嗆聲被抓包。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名邱姓男子2021年和前女友分手後企圖挽回，涉在女方車底偷裝GPS定位器掌握行蹤，在女方回家時攔路放話「槍我會買，我一定買」等語，還尾隨開車逃走的女方到派出所繼續嗆聲，警員起疑搜出邱男偷裝的GPS將他送辦，邱男認罪求和解破局，台北地院依違反《個人資料保護法》與恐嚇危害安全等罪，判邱男3月徒刑與拘役30天，准他緩刑3年但須完成法治教育5場次，可上訴。

邱男和本案前女友是在前年(2021年)初交往同居，後因爭吵而於同年6月間分手，邱男多次企圖挽回都碰壁，心有不甘，，同月下旬2度潛入女方當時所住社區的地下停車場，在女方使用的轎車車底偷裝GPS定位器，藉此掌握女方行蹤。

2021年6月30日深夜10點多，邱男從APP軟體收到衛星資訊，判斷女方正開車回家，提前一步溜進社區地下停車場等候，見女方開車出現，立刻上前攔住想吐訴求復合的心事，女方驚嚇反問邱男是否跟蹤她，雙方爆發口角，邱男揚言「都已經講好了，特地要去拿了」、「我要上去了，槍我會買，我一定買」。

女方趕不走邱男、怕發生危險，開車甩掉對方打電話給公司男主管求助，最後決定去轄區派出所報案並聲請保護令，沒想到邱男竟也追到派出所，見到女方男主管到場，邱男按捺不住醋意，撂話「已經購妥槍枝」等語。

警員聽完雙方陳述也起疑邱男怎能掌握女方行蹤，現場檢查女方座車，果然搜出邱男藏在車底的GPS。邱男被送辦後氣焰全消，認錯並央求與女方及主管和解，但雙方談不攏條件而破局，女方並獲得北院核發通常保護令，禁止邱男接近與騷擾。

法官指邱男無正當理由以GPS竊錄女方移動軌跡與所在位置，非法蒐集女方個資，侵害女方與其主管免受跟追的行動自由與隱私，又恫嚇2人造成畏懼，但考量邱男無前科，已寫悔過書認錯，將他所犯《個資法》判刑3月、2個恐嚇危害安全罪合併判處拘役30天，得易科罰金各9萬元與3萬元，准他緩刑3年，須完成法治教育課程5場次，可上訴。