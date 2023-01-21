台北五處河濱公園一次看！　騎乘單車賞浪漫花海超愜意

▲北市河濱公園。（圖／河川管理科提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

為迎接2023新年到來，北市河濱公園多項建設已陸續完工，不妨趁著難得的春節連假，到雙園、美堤及延平河濱公園走春吧！另外，過年期間北市河濱有2處花海盛開，分別在古亭河濱公園及大溝溪生態治水園區，不想人擠人又怕塞車，到河濱騎乘單車看花海是個不錯的選擇。

雙園河濱公園



雙園河濱公園內的兒童遊戲場融入在地雁鴨元素與生態，是個非常有特色主題的兒童遊戲場！依據不同年齡層所規劃的特色遊具，像初級區的旋轉棒與旋轉杯、轉換訓練區的小鴨爬網、高級區的繩橋與平衡繩索，還有2米與3米的盪鞦韆，以及大小朋友可以一起遊玩的溜滑梯、沙坑區、平衡木及跳樁等，而大面積的草坪及四周連通的草溝及生態滯洪池，能親近大自然釋放平日積累的壓力與疲憊。

▲雙園河濱公園兒童遊戲場。



美堤河濱公園



美堤河濱公園配合地形型塑出自然景丘，創造獨特景觀地景。公園內的「候鳥驛站」提供候鳥覓食與休憩，增加物種的多樣性，營造自然生態教育場域。親水灣周邊也增設親水步道及大樹休憩區，民眾可近距離欣賞水岸美景，遠眺四獸山、101大樓、大直橋、圓山大飯店、美麗華摩天輪，不時還可以感受飛機起降的震撼，晚上則可欣賞大直橋及河岸燈火的迷人景致，是不錯的走春好選擇。

▲美堤河濱公園。



若想要騎單車暢遊河濱、欣賞花海的行程，非常推薦參加「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，培養定期運動習慣，讓新的一年有個健康樂活的開始。「環騎台北」河濱自行車挑戰認證至今年6月30日為止，採線上方式辦理，分為「輕鬆騎」或「挑戰騎」2項每月任務，「輕鬆騎」可以分次、分段在台北市河濱自行車道範圍內騎滿66公里；「挑戰騎」則限定一日騎完66公里指定路線，只要完成每月任務指定條件，便可獲得相對應次數的抽獎機會。

▲▼「環騎台北」分為「輕鬆騎」或「挑戰騎」2項每月任務。

此外，「輕鬆騎」及「挑戰騎」等2項任務，每月前350名通過審核者，還可獲得「台北蓋水」金屬徽章1份，月月發送款式均不相同，1月份贈送的徽章是以士林區外雙溪的大白鷺為靈感設計。

古亭河濱公園



古亭河濱公園內的浪漫花海最佳觀賞期到2月中旬為止，總面積增加1.3倍、草花數量48萬盆，以矮牽牛、一串紫、石竹、紫鳳凰、鼠尾草、羽葉薰衣草及墨西哥鼠尾草等7種草花品種，配合黃色系草花情人菊、孔雀草、火焰雞冠花等點綴搭配，巧妙運用不同草花高度變化，9種紫色，讓遊客不用出國也可以享受浪漫紫花的包圍。

水利處表示，古亭河濱公園首度營造「白天賞花、夜間賞燈」，河濱公園內夜間燈光藝術，絕美愛心拱門搭配藍海星光，彷彿看見花仙子跳舞影子，兔子燈點綴其中，迎接新的春天。

延平河濱公園



「延平河濱公園大稻埕碼頭河岸特區」除了能感受春節熱鬧氛圍、品嚐美食佳餚，同時也能享受基隆河美景。另外，以煙花意象設置約200公尺之煙花步道，強化整體連結性及順暢性，使民眾休憩賞景時更能融入在地文化。

▲延平河濱公園大稻埕碼頭河岸特區。



▲大稻埕碼頭貨櫃市集。



大溝溪生態治水園區



內湖賞花秘境「大溝溪生態治水園區」以2萬5000多盆石竹、海棠、孔雀草、金魚草、鼠尾草組成，綠油油草坡上點綴鮮豔的黃、橙、紅、紫、白色，從上方平台廣場向下望，完美襯托兩隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣，多種色彩繽紛花朵讓人拍到停不下來！

▲▼大溝溪花海盛開。



大溝溪生態治水園區生態環境豐富，周邊景點包括以落羽松聞名的大湖公園、通往圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等串聯五指山系登山步道，若至大溝溪生態治水園區賞花時，可順道安排周邊景點一日遊，來場療癒的慢活愜意小旅行。