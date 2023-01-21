仔細看這個女人太狠了...把乳膠枕拿去烘　炸出驚人「海綿蛋糕」

▲乳膠枕如何變成「海綿蛋糕」方法大公開，以下同。（圖／翻攝自臉書【爆廢公社公開版】）

記者陳雕文／綜合報導

不是任何寢具、衣物都可以拿來烘啊...一名女子把乳膠枕頭放進了烘衣機，當她按下開關後，乳膠枕很快就開始有「奇特變化」，當烘衣機停止運轉，女子一打開當場傻眼，乳膠枕已經變成一道賣相極為可口的「海綿蛋糕」網友看了紛紛按讚留言，「如果變這樣我會直接發瘋…」、「一樣是枕頭，她的看起來比較好吃。」

一名網友在爆廢公社公開版分享，新烘衣機剛入手5天，他的女性友人竟然烘出一道美味古早味蛋糕，原PO幽默發文說，「仔細看，這個女人太狠了！接下來將教大家『海綿蛋糕』的製作方法：1.拿一顆枕巾有點破損的乳膠枕、2.放進烘衣機裡、3.按下開關、4.美味的海綿蛋糕出爐囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO最後還補上一句，「啊不就還好不是高溫烘乾，否則這篇就不是海綿蛋糕食譜，而是跨年煙火在中壢了…」網友看到貼文紛紛按下笑臉並留言，「謝謝有妳…因為我老婆昨天也想這樣做…好人三生三世平安」、「這蛋糕看起來真的是太～美味了！」、「這個女人太狠了，如果不出意外的話馬上就要出意外」、「這皮的焦度看起來很美味」、「這方法學起來，以後家事另一半會主動全包」。