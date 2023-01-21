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手機大掃除！極簡姐姐教3步驟整理相片　長輩照放LINE相簿更方便

記者吳珍儀／綜合報導

許多人的手機相簿都是上千張起跳，愛拍照或是家裡有毛小孩的人更是容易就破萬張。極簡YouTuber巧玉姊姊指出，科技產品和數位工具越來越進步，儲存空間也更多，儘管搜尋功能很好用，如果沒有系統化整理和歸檔，卻還是不知道照片到底在哪裡。巧玉分享三步驟以及自身的整理技巧，讓整理照片更簡單。

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲。（示意圖／記者曾筠淇攝）

一、先備份　保留照片卻不佔用手機空間

巧玉推薦大部分人可以使用常見的iCloud或是Google相簿，如果是蘋果用戶，使用iCloud可以讓手機、平板和電腦上面的相簿、信箱、備忘錄，聯絡人等資訊做到同步，同時可以邀請通訊錄裡的聯絡人一起共享相簿。

巧玉提醒，如果在iCloud上傳影片，有15分鐘限制，畫質會變成720P，設定五步驟，首先選擇手機裡面的設定，點選最上面的帳戶，點擊iCloud的照片，把iCloud的照片和共享相簿功能打開。

另種是使用Google相簿備份，有提供15G的免費空間，照片會經過壓縮以減小檔案大小，但仍維持一定品質，適合個人戶使用，如果想保留原畫質或有高階商用需求，可選擇付費方案。

Google相簿三步驟，首先在下載Google相簿App，並設定在wifi環境下自動備份，接著自己訂定時間在wifi環境下打開Google相簿，就會自動進行更新。

二、先刪照片

巧玉指出不要急著整理，先把照片篩選過一輪，會知道有哪些種類，接著該怎樣分類，完成刪除動作後再分類照片。

巧玉提到有兩種照片刪除重點，首先是刪除重複的照片，保存漂亮的照片，再來是螢幕截圖，當資訊處理完畢後就立即刪除。此外也無須擔心照片不見，因為已經備份過，只是要在手機裡存放最好看的照片而已。

此外巧玉分享，可以將照片分成五大類，一是持續性的項目與專業領域；二是重要證件照；三是重要事件；四是興趣和喜好；五是臨時要處理的項目，分類後可以在相簿中更快找到自己要的照片。

而另外是五個整理技巧，一是開啟照片定位功能；二是會將素材和美圖放在Pinterest App，因為工作需要使用一些素材，所以會開一個相簿收藏，點選照片往下滑還能尋找風格相似的照片，減少搜尋素材時間。

第三個技巧，將美食探店收藏在IG收藏功能和Google地圖，同時可以分類儲存圖文內容跟路線規劃；第四，家人和長輩照片可以用LINE群組的相簿，每個聊天室可以建立100本相簿，每本相簿可以存1000張照片，除了方便外也讓長輩取用相片更簡單；第五個技巧是後續定期維護，每周選一天專心整理照片。

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