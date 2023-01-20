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男友身上有草莓痕　手機訊息洩姦情「小三竟是我哥」

男友身上有草莓痕　手機訊息洩姦情「小三竟是我哥」

▲一名女網友在網路自爆男友居然劈腿她哥哥，發現姦情當下自己簡直晴天霹靂。（圖／取自免費圖庫pexels）

文 ／鏡週刊

 「男友上了我哥！」一名女網友在《Dcard》發文表示，不敢相信自己的哥哥居然跟她現任男友「有一腿」，不僅曾目睹兩人一起進入她哥哥公寓過夜，當天男友還打電話謊稱自己回父母家，跟她報備不回去睡。原PO隔日在男友身上看見「種草莓」痕跡，當時無法想像男友跟哥哥真的有發生關係，所以就沒有特別往那邊聯想。

然而，之後原PO借用哥哥的手機處理事情時，手機卻跳出她男友傳來的訊息，當下應該在上班的原PO男友竟在訊息中語帶曖昧地說：「今晚很期待你的表現喔~~~」。當場原PO只覺得晴天霹靂，男友在傳給哥哥曖昧訊息前，就已經先跟她報備自己今晚不回家，當下原PO內心五味雜陳，不知道是該默默離開，還是坦承自己知道哥哥跟男友的「姦情」。

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原PO在文中透露，最疼自己的哥哥是透過她的關係才認識男友，就連男友都是經過「哥哥的嚴格審核」通過才交往，平常三人常一起外出玩、吃飯，沒想到最後兩人竟背著她發展不倫關係。

看完這段奇葩經歷，不少網友腦袋當機，有人稱「你的標題不長，但我花了足足10秒以上去理解，也同樣再花了10秒以上，確認我有沒有理解錯誤」；還有人嚇傻直呼根本吃「兄妹丼」！也指出原PO男友根本「出櫃還同時出軌」，建議原PO「有這種哥哥和男友可以直接放生了」！

另外有網友則大罵原PO男友「超母湯，劈腿下地獄啦！」有人則酸原PO哥哥嚴格篩選，「選到太好的留著自己用」，難道是「床技審核？還是尺寸要先試用？」，形容兩人根本是「你懂我深淺，我懂你長短」，更有網友調侃「這件事情要是傳出去，以後可能要很有『尺度』才敢挑戰當原po男友了」。


【點擊看完整全文】

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