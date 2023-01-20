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快訊／高雄警加薪！陳其邁小年夜送大紅包　超勤加班費最高1.9萬

▲▼陳其邁小年夜視察送大紅包，高雄警「超勤加班費」上限提升至1.9萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁小年夜視察送大紅包，高雄警「超勤加班費」上限提升至1.9萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節連假展開，高雄市市長陳其邁今（20）日下午至岡山分局橋頭分駐所與岡山交通分隊，慰問年節期間堅守崗位辛苦執勤的同仁，同時也當員警面前宣布提高超勤加班費，每月上限提升至19,000元，照顧員警福利。

陳其邁今天慰問派出所及交通分隊員警，同時帶來大紅包，當場宣布，第一線執勤員警超勤加班費每月上限提升至19,000元，讓同仁辛勞的工作時數轉化為實質收入，提升每位同仁的福利，強調警察守護市民、市長挺同仁。

▲▼陳其邁小年夜視察送大紅包，高雄警「超勤加班費」上限提升至1.9萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁小年夜視察慰問派出所同仁及交通分隊員警。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄去年整體治安數據較前年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，全般刑案、詐欺發生數降幅為六都最佳，暴力犯罪、槍擊案件發生數降幅為六都次佳。

其中，槍擊案減少2件（減少28.57%），街頭暴力案件亦減少59件(減少35.65%)，且都在最短時間內全數偵破，各類案件發生數更是創近20年來的新低。

▲▼陳其邁小年夜視察送大紅包，高雄警「超勤加班費」上限提升至1.9萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁小年夜視察送大紅包，高雄警「超勤加班費」上限提升至1.9萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，A1交通事故死亡人數減少，與警察同仁精準執法及酒駕取締加嚴有極大的相關。春節期間警察局亦持續落實精準執法，加強酒駕取締工作，防制交通事故發生，並加強重要路口交通疏導，守護民眾行的安全。

高雄市警察局表示，春節連續假期，警察局已針對交通要道、熱門景點、旅運車站等處規劃交通疏導勤務，同時加強轄內治安熱點巡守，全力做好治安、交通、服務工作，提供良好治安環境、順暢交通路況及貼心優質。

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