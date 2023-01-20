熱心鐵警協助離家追星姊弟　申請川資救助順利返家

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所警員李文勝、彭于真，協助離家追星姊弟申請川資救助順利返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鐵路警察局高雄分局台南分駐所警員李文勝、彭于真，接獲台南站服務台通報，補票房有疑似逃票情事，李、彭2員立即前往，發現1對邱姓姊弟由中壢搭乘火車至台南車站，出站補票時發現身上現金不足，並稱來台南是想要至南科追星，在員警協助下，送邱姓姊弟搭車返家。

員警與該姊弟對談過程中，發現兩姊弟雖已成年，但童言童語疑似有身心障礙，便先行將該姊弟帶回台南分駐所內休息，警方詢問是否有家人聯絡方式，該姊弟向警方稱他們是在家人不知情之下自行離家，因怕被家人責罵不願提供家人電話，經警方不斷安撫，才說出胞姊聯繫方式。

警方透過電話連繫上胞姊，稱妹妹與弟弟有輕微身心障礙，常常擅自搭火車亂跑，平時都在北部地區活動，不知他們今天會自己搭車至南部，希望警方協助他們搭車返家。

警方與該姊弟聊天時，發現該姊弟由中壢搭車至台南已經下午了，警方便向該姊弟說明，如果不盡速乘車返家，再去追星回來可能沒有火車可以搭，便要流落街頭了，此時該姊弟才願意配合警察的建議立即返家。李、彭2員先行陪同邱姓姊弟至鄰近台南市警五分局北門派出所申請川資救助，並協助他們搭火車返回桃園中壢住家，家人也感謝警方熱心協助。

台南分駐所提醒民眾，各縣市政府社會局處有提供川資救助服務，可以前往各縣市指定派出所申請川資救助，缺乏車資返鄉之旅客只要檢具相關身分證明文件，即可申請火車或客運車票，協助返回戶籍所在地車站，農曆新年到來，希望有困難之旅客可以安心乘車返鄉團圓。