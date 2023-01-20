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嘉市警春節擴大臨檢　治安熱區封閉式臨檢掃蕩

▲▼ 嘉市警局加強重要節日安全維護工作期間，實施治安熱區掃蕩臨檢，淨化治安 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警局加強重要節日安全維護工作期間，實施治安熱區掃蕩臨檢，淨化治安 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警局19日深夜執行署頒「全國性擴大臨檢專案勤務」，針對治安熱區實施封閉式臨檢掃蕩勤務，有效淨化轄內治安，讓民眾安心、快樂過好年。

▲▼ 嘉市警局加強重要節日安全維護工作期間，實施治安熱區掃蕩臨檢，淨化治安 。（圖／嘉義市警局提供）


新任局長陳炯旭甫上任第四天，因應春節10天連續假期(112年1月20日起至同年1月29日)，讓民眾安心過好年，於19日晚上20時30分主持勤前教育後，親率第一分局分局長王文生、第二分局分局長程純濱等59名警力，針對轄內黑道幫派可能賴以維生處所及KTV、酒店、網咖、電子遊藝場等八大行業與易衍生治安顧慮場所等15處治安熱區及15處重要道路，以優勢警力實施封閉式掃蕩及路檢勤務。

▲▼ 嘉市警局加強重要節日安全維護工作期間，實施治安熱區掃蕩臨檢，淨化治安 。（圖／嘉義市警局提供）


陳炯旭表示，112年加強重要節日安全維護工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，為淨化轄區治安，將置重點於維護金融機構安全、強力打擊詐欺、防詐騙防竊防搶宣導、建立無毒家園、交通疏導管制及多項為民服務作為等工作，另特別提醒意圖作奸犯科者切勿心存僥倖，同時呼籲民眾共同參與防禦作為，如有發現任何可疑人、事、物，請即時提供警方或撥打110報案，警民合力共同打造一個安寧與和諧的生活環境，確保市民生命財產安全，建構嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

▲▼ 嘉市警局加強重要節日安全維護工作期間，實施治安熱區掃蕩臨檢，淨化治安 。（圖／嘉義市警局提供）

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