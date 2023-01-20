愛莉莎莎業配一度歸零付不出貸款　2年內卻靠「這關鍵」翻身換大房

記者崔子柔／綜合報導

愛莉莎莎在YouTube頻道擁有120萬訂閱數，但她前（2021）年因為肝膽排石法影片事件，遭到大眾批評，一夕間業配歸零，甚至「窮到快付不出貸款」，但才過不到2年，她又換了一間更大的房子，還開了網紅經營課程，愛莉莎莎透露，自己是靠經營「團購」翻身。

Joeman昨（19）日PO出訪談愛莉莎莎的影片，他稱讚愛莉莎莎絕頂聰明，雖然影片內容看起來是隨便拍，但觀眾卻願意一直跟隨、黏著度高，愛莉莎莎則坦承，自己「算很不努力」，把很多時間花在經營自媒體以外的事，但賺的錢其實偏多。

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▲愛莉莎莎沉寂不到2年重返事業巔峰。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）



Joeman提到，很多網紅一出事就無法翻身，他也曾以為愛莉莎莎會如此，但如今卻又回到巔峰。愛莉莎莎表示，她當時一度商案全沒，就連已經拍好影片的廠商也不願意付錢，一度窮到貸款都快繳不出來的地步。

愛莉莎莎也分享，這段時間她主動聯繫團購廠商，經營團購來賺錢，並發現只要花心思做，「一個團購（獲利）可能可以打三個商案」，也讓她重新找回信心。

▲愛莉莎莎購入3房2廳的新房。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）



愛莉莎莎近日開了網紅經營課程，一上架就大賣，她認為，這也是從團購開始累積起來的信任，因為她賣的東西沒有讓粉絲、客人失望，「如果我說這個東西這麼好，結果大家覺得其實根本不好，那我覺得我這個課程，真的不會賣那麼好」。

▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

