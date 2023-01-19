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快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

資深藝人余天女兒余筱萍19日下午開車出門，行經北市伊通街與南京東路二段路口時，與一名貨車司機因通行問題起口角，不料對方突然持辣椒水朝她臉猛噴。小貨車駕駛到案做筆錄，晚間8點多步出派出所，但面對媒體追問僅回應「我還有貨要送」、「她已經提告，那就到法院再跟她道歉」。

▲▼快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲媒體詢問會不會擔心工作受影響？司機回應「我還有貨要送」。（圖／記者邱中岳翻攝）

余筱萍下午3點35分與貨車司機發生口角，不料她搖下車窗理論時，對方持辣椒水猛噴，還飆罵三字經，隨後逃離現場。事後，余筱萍眼睛不適，赴醫院治療驗傷，並在傍晚5點多到北市中山分局長春路派出所提出傷害告訴。

▲▼余筱萍在南京東路與人發生糾紛，遭貨車司機噴辣椒水攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲余筱萍在南京東路發生行車糾紛，遭貨車司機噴辣椒水攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查後，約談貨車司機到案做筆錄，訊後依傷害罪嫌函送偵辦。晚間8點多，貨車司機步出派出所，但面對媒體不願多作回應，僅低調表示「我還有貨要送」，隨即快步離去。

不過，當有記者追問「你會跟她（余筱萍）道歉嗎？」司機簡短回答「那她已經提告，那我們就法院...就到法院再跟她道歉」隨即開貨車離去。

▼司機表示，余筱萍已經提告，那他就到法院道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼余筱萍遭辣椒水噴臉，第一時間赴醫院治療驗傷。（圖／翻攝自余筱萍臉書）

▲▼余筱萍遭不明液體朝臉噴。（圖／翻攝自余筱萍臉書）

 
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