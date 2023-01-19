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家暴男討錢不成放火燒屋　還站門口阻妻女逃生...二審仍重判10年

▲68歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲，被判處10年徒刑，檢方不服上訴台南高分院被駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲68歲陳姓男子平日無所事事，屢向妻子及女兒索討生活費用不成，竟持汽油桶縱火，一、二審都被判處10年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

68歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻女索討生活費用不成，加上又被核發家暴保護令，心生不滿之餘，竟於2022年5月19日凌晨3時許，持汽油桶前往妻女住處縱火，所幸屋內4人及時逃生。台南地院一審依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑10年，檢方上訴二審，台南高分院駁回上訴，維持10年徒刑。

2022年5月19日凌晨3時3分許，台南市消防局據報，指出官田區信義街二段一棟一樓平房發生火災，立即出動13輛車、30名消防員前往灌救，所幸屋內洪姓婦人及3名女子即時逃出，並未造成人員傷亡。

▲68歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲，被判處10年徒刑，檢方不服上訴台南高分院被駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查發現，陳男經常對妻子家暴，陳妻過去就曾聲請過家暴令，而日前又再度聲請，陳男疑似因此不滿，便丟汽油彈縱火。據了解，陳男女兒逃生後還心有餘悸向警方表示：「是我爸爸放的火」，陳妻也指控目擊陳嫌縱火，而2名女兒為了救火還不慎灼傷，所幸並無大礙。

台南地院指出，被告陳瑞仁與其家庭成員感情不睦，於2022年5月19日凌晨3時許，前往本案房屋之前、後院潑灑汽油，先至後院起火延燒，再至前院起火延燒，並在鐵門外阻止女兒離去，且毆打女兒。女兒見火勢朝屋內延燒，即至前院開啟鐵門，奮力推倒陳順利逃出火場，讓母親及其他親人逃出。

▲68歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲，被判處10年徒刑，檢方不服上訴台南高分院被駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一審法官以認被告係犯刑法放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、殺人未遂罪（共3罪）、成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，將陳判處有期徒刑10年。　　

▲68歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲，被判處10年徒刑，檢方不服上訴台南高分院被駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經上訴台南高分院，二審法官認為，一審於量刑時既已將被告犯罪之動機、目的、手段、所生損害、告訴人之量刑意見及被告之素行等均列為量刑因子，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無悖，所以檢察官主張原審量刑過輕等語而提起上訴是無為理由，應予駁回。全案仍可上訴。

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