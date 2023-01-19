高雄蓮池潭驚現18m「巨大生物」　網一看全被融化：太可愛了啦

記者賴文萱／高雄報導

今年移師蓮池潭舉辦的高雄蓮潭燈會進入最後倒數準備，今（19）日高雄物產館後方水域驚喜出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔，雙手高舉歡迎來高雄賞燈的遊客，將是本次燈會最「萌」賣點。不少網友看到後嗨爆表示，「高雄又不講武德了」、「一定要去拍爆」、「太可愛了啦」。

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

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高雄市長陳其邁在臉書貼文宣告，全台最大的ㄇㄚˊ幾兔出現在美麗的蓮池潭畔！觀光局補充說明，大家是不是很懷念去年在台灣文博會愛河灣上那隻超人氣的ㄇㄚˊ幾兔呢？2023是兔年，ㄇㄚˊ幾兔也以全新的面貌化身燈會大使，高舉雙手在蓮池潭水上迎接大家，高喊「Welcome兔Kaohsiung」。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年燈會特別邀請高雄人氣在地創作者ㄇㄚˊ幾兔YUKIJI雪路，為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為本次燈會水陸主燈，一隻現身在蓮池潭上，另一隻將趴睡在舊左營國中草地，除了是本次燈會大使外，也是最萌隊長，將帶領各方的動物好朋友們，一起在蓮池潭賣萌，要與民眾們歡度春節。

▲▼今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場。（圖／高雄市觀光局提供）

今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場，現階段已有萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾、光織湖影、光縴蘆葦等作品完成，而翻轉未來視等作品也已準備進場，歡迎大家1月26日開幕當日來賞燈。

觀光局提醒，高雄蓮潭燈會鄰近高鐵、台鐵及捷運等交通節點，元宵春節期間到高雄，可搭乘公共運輸，免煩惱停車及塞車問題，歡迎大家來高雄遇見兔。