超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

18歲蔡姓超商店員透過臉書認識就讀國中的A女，他明知對方未成年，仍相約在去年2月間於高雄市某旅館發生性關係，沒想到女方因此懷孕，最終不得已墮胎。A女的雙親不捨女兒事後身心飽受煎熬，氣得提告求償400萬元；高雄地院法官審理後，判蔡男應賠償60萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲A女與蔡男發生1次性關性就懷孕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女雙親在判決書中主張，蔡男2020年7、8月間透過臉書結識女兒，他明知女兒是未滿14歲之人，仍在2021年2月間相約到高雄市某旅館發生性關係，後來因為媽媽發現女兒懷孕，這件事情才曝光，他們也立即帶著女兒前往醫院進行終止妊娠手術。

A女的雙親表示，女兒在這件事情之後情緒極度不穩定，嚴重影響課業和人際關係，還會無端出現哭泣、驚恐等身心症狀，讓身為父母的他們也飽受身心煎熬，還為此離職專心照料女兒，「而蔡男非但不反省，甚至質疑孩子不是他的，態度惡劣」，因此決定提告求償400萬元。

而對於上述指控，蔡男經過合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀陳述。

高雄地院法官認為，蔡男的行為導致A女心理受創，對身心健康與人格發展造成不良影響，A女的雙親也需要比平時付出更多心力，對保護及教養之實施造成額外負擔，考量到蔡男國中肄業、未婚無小孩，目前在超商工作，最終判他應賠償A女一家人60萬元較為適當，全案仍可上訴。