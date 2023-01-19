　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水土保持局食材暖暖包　補充農村弱勢長者營養需求

▲▼ 食材暖暖包補充農村弱勢長者營養需求 。（圖／水土保持局提供）

▲水土保持局局長李鎮洋(圖右)親送食材暖暖包補充農村弱勢長者營養需求 。（圖／水土保持局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年5月4日「食農教育法」公布施行，行政院農業委員會為促進臺灣農業的永續發展與實現零飢餓目標，依據食農教育法第9條，提出「零飢餓」方案，其中就包含水土保持局主辦的農村社區綠色照顧服務，透過輔導協調農村社區擴大服務範圍，並擴充供餐的服務量能，提供農村高齡長者及弱勢族群安全、營養和充足的食物。

目前農村綠色照顧服務社區協助供餐已逾百處農村，今年將持續協助服務，另為適時提供農村弱勢家庭關懷與協助，水保局透過綠色照顧社區組織熱心協助，並與在地鄉(鎮、市、區)公所合作，盤點瞭解農村社區裡行動不便、居住距離偏遠、高齡獨居、經濟低收或不穩定之弱勢家庭資訊，規劃納為食材暖暖包之發送與關懷對象，以2週配送1次的方式補充所需營養。

為讓農村社區內弱勢關懷戶的營養需求獲得照顧，永豐金控號召公司同仁響應零飢餓方案，募集超過百萬元，透過臺灣海洋保育與漁業永續基金會「零飢餓行動計畫」專戶，指定捐贈「食材暖暖包」，就是希望讓偏遠地區、不方便共餐的長者與弱勢家庭也能吃到營養的食材，讓平時不易取得照顧資源的族群，也能感受到社會關懷。正逢新春佳節將近，此次善舉也讓全國農村四百餘個弱勢家庭，可以無憂無慮一起健康過個好年。

水保局李鎮洋局長1月13日到苗栗訪視農村綠色照顧社區，也與埔頂社區幹部、後龍鎮公所協同發送春節期間的食材暖暖包。李局長表示，農村內的弱勢及高齡者常有蛋白質攝取不足的問題，因此食材暖暖包的品項包含蛋白質、豆奶及五穀雜糧類等常溫即食品，且具有海洋之心生態標章、動物福利標章及農村好物標章之國產在地產品，以行動支持在地臺灣農業。

水保局李鎮洋局長進一步表示，食材暖暖包可以提供弱勢家庭緊急狀況的必要營養，及時補充身體所需均衡營養素，特別感謝永豐金控所有同仁的慷慨解囊，也期待有更多企業夥伴能持續支持響應，一同打造零飢餓的永續農村。

ET快訊
上半年努力泡湯！她請育嬰假「年終全沒了」　2字關鍵戰翻
最猛出國潮！　順利搭機要掌握「6件事」
「有小三小王」這生肖慘了！　命理師點名它：今年最大苦主
「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民　台大醫學生已休學
紅包12大地雷別踩！　「直式、橫式」差很大
LIVE／6千元何時發？最新時間曝　紅包最新行情一表掌握
外送員660張「百元偽鈔」到處換錢！　已流入市面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張善政率領一級主管向市府同仁辭歲　發放兔年新春福袋

諾羅病毒和腸病毒恐侵5歲以下童　南投醫院小兒急診春節不打烊

春節必塞！台東富岡區規畫交通管制　加強違規取締

水土保持局食材暖暖包　補充農村弱勢長者營養需求

熱血消防人　台南市消防局共同響應捐血月

消防節前夕饒慶鈴送晚點慰問　贈郭台銘、王金平聯名限量紅包

春節購物不堵塞　防搶防竊警貼心

台東池上鄉長林建宏　將選票補助捐贈大坡國小

確保春節治安　集集警加強舉家外出居住維安和護鈔服務

台東縣民服務專線1999春節期間　24小時為民服務不間斷

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

張善政率領一級主管向市府同仁辭歲　發放兔年新春福袋

諾羅病毒和腸病毒恐侵5歲以下童　南投醫院小兒急診春節不打烊

春節必塞！台東富岡區規畫交通管制　加強違規取締

水土保持局食材暖暖包　補充農村弱勢長者營養需求

熱血消防人　台南市消防局共同響應捐血月

消防節前夕饒慶鈴送晚點慰問　贈郭台銘、王金平聯名限量紅包

春節購物不堵塞　防搶防竊警貼心

台東池上鄉長林建宏　將選票補助捐贈大坡國小

確保春節治安　集集警加強舉家外出居住維安和護鈔服務

台東縣民服務專線1999春節期間　24小時為民服務不間斷

社畜下班累垮撐不住！搭車遇大叔讓座「說1句」　他感動：真帥氣

內閣改組前夕！春節疏運視察喊卡引揣測　王國材親回「原因曝光」

張善政率領一級主管向市府同仁辭歲　發放兔年新春福袋

Volvo新年式XC40／C40電動休旅亮相！單馬達改為後驅、還有增程版

老公沉迷麻將慘輸10萬「不吃飯拚翻本」　妻報警破賭場逮18人

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟獎爽抱獎

更馨生年貨大街支持更馨生人推廣商品

真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「一康復就立刻外遇」

巫師有意交易八村壘　美媒：多支西區隊伍有興趣

豪宅變「詐騙水房」！警攻堅搜出200萬現金+名牌包　4嫌賓士代步

地方熱門新聞

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

北海岸釣魚咖啡館　侯友宜邀過年聽海之音

文化路夜市出現10元廁所　當地人2原因點頭

身障父子住破屋　無門窗沒熱水

台南永康民宅火警

雲林再現巨無霸高麗菜　1分多田地僅種出800顆

台南市警局卸新任分局長、大隊長聯合交接

兔年拜拜　威天宮開放供信眾摸關印關刀

雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

全國首創數位定位求救設備

台南市消防局共同響應捐血月

南消宣導防火防災吸睛出奇招

新北金山磺溪40號橋　1/18開放通車

台南東區林森多目標立體停車場動工

更多熱門

相關新聞

宜蘭星寶蔥體驗農場體驗親手拔蔥DIY

宜蘭星寶蔥體驗農場體驗親手拔蔥DIY

提到宜蘭代表性農產，三星蔥一定名列其中，位於三星鄉的體驗農場「星寶蔥體驗農場」，為讓旅客能了解三星蔥特色和美味，設計一系列有趣好玩的三星蔥手作體驗，2021年更增加可愛動物區，讓旅客可以近距離和梅花鹿與迷你驢互動。

冬山良食農創園區能體驗碾米與炒米香

冬山良食農創園區能體驗碾米與炒米香

「蜜蜂故事館」可近距離觀察蜜蜂

「蜜蜂故事館」可近距離觀察蜜蜂

「長盈海味屋」名列必比登推介

「長盈海味屋」名列必比登推介

台東療癒「金色豐收館」 吃米、玩米

台東療癒「金色豐收館」 吃米、玩米

關鍵字：

食農教育水土保持局食材暖暖包

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面