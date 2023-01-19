水土保持局食材暖暖包　補充農村弱勢長者營養需求

▲水土保持局局長李鎮洋(圖右)親送食材暖暖包補充農村弱勢長者營養需求 。（圖／水土保持局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年5月4日「食農教育法」公布施行，行政院農業委員會為促進臺灣農業的永續發展與實現零飢餓目標，依據食農教育法第9條，提出「零飢餓」方案，其中就包含水土保持局主辦的農村社區綠色照顧服務，透過輔導協調農村社區擴大服務範圍，並擴充供餐的服務量能，提供農村高齡長者及弱勢族群安全、營養和充足的食物。

目前農村綠色照顧服務社區協助供餐已逾百處農村，今年將持續協助服務，另為適時提供農村弱勢家庭關懷與協助，水保局透過綠色照顧社區組織熱心協助，並與在地鄉(鎮、市、區)公所合作，盤點瞭解農村社區裡行動不便、居住距離偏遠、高齡獨居、經濟低收或不穩定之弱勢家庭資訊，規劃納為食材暖暖包之發送與關懷對象，以2週配送1次的方式補充所需營養。

為讓農村社區內弱勢關懷戶的營養需求獲得照顧，永豐金控號召公司同仁響應零飢餓方案，募集超過百萬元，透過臺灣海洋保育與漁業永續基金會「零飢餓行動計畫」專戶，指定捐贈「食材暖暖包」，就是希望讓偏遠地區、不方便共餐的長者與弱勢家庭也能吃到營養的食材，讓平時不易取得照顧資源的族群，也能感受到社會關懷。正逢新春佳節將近，此次善舉也讓全國農村四百餘個弱勢家庭，可以無憂無慮一起健康過個好年。

水保局李鎮洋局長1月13日到苗栗訪視農村綠色照顧社區，也與埔頂社區幹部、後龍鎮公所協同發送春節期間的食材暖暖包。李局長表示，農村內的弱勢及高齡者常有蛋白質攝取不足的問題，因此食材暖暖包的品項包含蛋白質、豆奶及五穀雜糧類等常溫即食品，且具有海洋之心生態標章、動物福利標章及農村好物標章之國產在地產品，以行動支持在地臺灣農業。

水保局李鎮洋局長進一步表示，食材暖暖包可以提供弱勢家庭緊急狀況的必要營養，及時補充身體所需均衡營養素，特別感謝永豐金控所有同仁的慷慨解囊，也期待有更多企業夥伴能持續支持響應，一同打造零飢餓的永續農村。