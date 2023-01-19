迪化街秤重果凍1袋460元！他查價格翻3倍賣　攤位地點曝光

▲民眾在迪化街買一袋果凍，發現價差相當驚人。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

農曆新年將至，不少人會到台北市迪化街採買年貨，一名網友則指出，他在糖果攤販買了一袋秤重下來460元的果凍，回家想想覺得不對勁，算了一下才48包，等於每9塊多，查詢才發現網路賣場一包僅賣3元。

原PO今（19）日在「爆料公社」發文指出，他15日到迪化街城隍廟旁的糖果攤販，隨手抓了幾把果凍，商家秤重後收了460元，他回家後算了一下，袋子裡共48包果凍，等於每包9塊多，不過在蝦皮賣場上，同樣的果凍一包才3元。

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▲同款果凍在網路賣場上僅賣3元。（圖／爆料公社）



原PO表示，他付錢時沒有多想，但回家路上越想越覺得不對勁，算了一下才發現驚人價差，「怎麼換個地點賣，連價格都翻倍了」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「過年過節商人想大賺一筆可以理解，但以大敲竹槓的心態手法來做一次性生意，就算是這種歡樂有趣的活動，也會令人望之怯步呀」、「這種綜合糖果一直以來都在貢盤仔不是嗎」、「年貨大街的糖果真的超詐騙，有些根本是全聯都有賣的，到年貨大街都變秤重」，不過也有人說，攤位的租金成本自然要反映到價格上，「人家都說是秤重的了，抓了多少心裡沒點數嗎」、「你買的，是租金呀！」

針對層出不窮的消費爭議，消保會先前就指出，消費者應把握「五不原則」──標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買、產品外包裝有破損不買，儘量選擇完整包裝食品，同時應仔細確認商家標示商品的計價單位。