西班牙115歲婦人可望成最長壽人瑞　經歷2次世界大戰

▲莫雷拉過115歲生日。（圖／翻攝自推特@Super Àvia Catalana）



記者崔子柔／綜合報導

金氏世界紀錄（Guinness World Records）顧問、老人學研究小組超級百歲人瑞研究資料庫負責人楊恩（Robert D. Young）說，西班牙115歲的婦女莫雷拉（Maria Branyas Morera）可能將獲得全球最長壽人瑞的頭銜。

根據《CNN》報導，已知的最長壽人瑞、118歲的法國修女蘭登（Lucile Randon）17日被證實去世，楊恩指出，莫雷拉可能將獲得最長壽人瑞頭銜，會在通過家人訪問和文件審查後決定，「我知道可能會如何發展，但沒還獲得證實」。

莫雷拉曾經歷1918年流感、兩次世界大戰和西班牙內戰，她住了20年的聖塔瑪利亞圖拉療養院（Santa Maria del Tura nursing home）表示，接下來幾天會閉門舉辦小型慶祝，紀念這個「非常特別的事件」，而莫雷拉的身體狀況健康，對新奇的事物仍保持好奇與驚喜。

▲莫雷拉已在療養院生活20年。（圖／翻攝自推特@Super Àvia Catalana）



莫雷拉78歲的小女兒莫雷特（Rosa Moret）認為，母親會如此長壽是因為基因優良，她先前受訪時指出，母親從沒有骨折過，身上沒有病痛，也沒去過醫院。

莫雷拉的父母從墨西哥移居到美國後，1907年3月4日於舊金山生下莫雷拉，一家人又在1910年搬到紐奧良，然後1915年回到西班牙。

莫雷拉1931年嫁給一位醫師，兩人一起生活直到醫師72歲離世，她生下的3個孩子其中1個已經過世，她還有11個孫子和11個曾孫。