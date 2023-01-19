母單男到龍山寺求姻緣　算命仙嘆：娶不到老婆！1舉動讓眾人信服

▲台北市龍山寺地下街。資料圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

不少人喜歡求神問卜來解答疑惑，一名母胎單身的20歲男子近日到台北郊遊，順道前往龍山寺拜月老，便注意到地下街的算命攤，沒想到算命阿姨看了他的手相後眉頭深鎖，直言「你這輩子應該娶不到老婆！」

原PO昨（18）日在Dcard發文表示，算命阿姨大概花了3分鐘看他的手相，後來眉頭深鎖的要他的生辰八字，對比隔壁的客人有說有笑，他面對的算命阿姨卻什麼都不說，只是一直在嘆氣。

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▲民眾到月老廟祈求好姻緣。（資料圖／記者黃彥傑攝）



當原PO忍不住想開口詢問時，算命阿姨長嘆了一口氣說「你是第一個」，「第一個算到姻緣如此不幸的男孩子，弟弟你是不是從來沒交過女朋友，也很少女生喜歡過你」，原PO聽了雖然覺得很丟臉，但也不得不承認，算命阿姨接著說他的夫妻宮很不妙，「這輩子應該娶不到老婆」。

原PO表示，阿姨後續說了一些命理的術語，結論就是他娶不到老婆，最慘的是，阿姨竟稱他是「第一個算到這麼慘的人」，所以不跟他收費，「我不懂我到底是做了什麼事可以這麼慘」。

▲網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，不少網友留言表示，「居然不收費...那感覺是真的」、「真，同情」、「慘到不收費那基本上是真的，不過你聽到了這件事情並且因為聽到了這件事情而做出改變，那事件就有一定機率改變，算命一旦講出來就只能當參考用」，也有人開玩笑安慰，「往好處想，你還可以娶老公啊」、「還好不是說結不到婚」、「往好處想，你賺到一次免費算命」。

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