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「疑美論」宣稱美要把台灣推上戰場　陳弱水：這是離奇的說法！

中央社

台大歷史系特聘教授陳弱水今天說，美國積極協助台灣構築防衛能力，台灣卻出現懷疑美國的聲量，這是離奇說法。他認為，疑美論若占上風，將弱化台美軍事連結，最終導致台灣敗亡；台灣人要反制認知戰，就是要讓自己成為愛國主義者。

知名歷史學家陳弱水今天透過臉書表示，面對中國不斷升高的威脅，美國積極協助台灣構築防衛能力，遏阻對方可能冒險行動，台灣卻出現懷疑美國的聲量，宣稱美國把台灣當棋子、以台灣為戰場，與美國合作會導致台灣流血犧牲，「這是離奇的說法」。

他說，所有關於台海可能發生戰爭的討論、所有軍事推演和規劃，都只有一個前提：中國侵略台灣。台灣和民主國家盟友之所以必須加強軍備，透過實力保護和平，而無法依靠正規外交手段，是因為所面對的是喜怒無常、視協議為無物的極權政治組織。

他說，前幾天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社會民主黨共同領袖克林拜耳（Lars Klingbeil）受訪時說：「我們必須了解，中國跨過邊界的時刻可能會在明天、後天或10年之後到來。」

陳弱水說，德國是歐洲大國當中，最想對中國表達「善意」的國家，即使是德國的政治領袖也明白，台海如果有事故，就是中國攻擊台灣，而且時間不定，但台灣的人好像還故作不知。

陳弱水認為，如果台灣出現的疑美論占上風，人們真的覺得美國要把台灣推上戰場，最終只會是弱化台灣與美國的軍事連結，傷害台灣的防衛，最終讓台灣走向敗亡。

他指出，認知戰特性是：提供假消息、製造認知混亂，讓人們迷失方向，在自我懷疑的狀態下接受敵人說辭，交出自己的利益；台灣人要反制認知戰，就是要讓自己成為愛國主義者。

此外，陳弱水說，疑美論出現的另一因素是：「敵視美國」本來就是大中國民族主義的重要成分。台灣同樣存在大中國民族主義，其中有反美、憎美的元素，只是比較隱晦，近時終於明白暴露。

陳弱水提到，歷史學家余英時1996年已特別提醒：「今天民主在台灣開始全面落實，台灣似乎還沒有人公開表示異議。其實民族主義者暗中厭憎這種美國式民主的未嘗不是沒有人在。他們很可能同意中共指責『台灣搞假民主』，不過迫於形勢，一時不便見諸文字而已。」

陳弱水說，事隔1/4個世紀，很清楚看到，余英時的推測完全正確，疑美、憎美、厭憎民主是三位一體的。

陳弱水指出，中國民族主義者的憎美不完全是憎恨，還夾雜著羨慕和攀附，余英時稱此為「羨憎交織」（ressentiment）。此說法可部分解釋，為何有這麼多中國民族主義者移民美國、成為美國公民，而居住在本國的子女也常就讀美國學校或國際學校。

他強調，中國民族主義者的疑美論有其兩面性和虛偽性，疑美論是大陷阱，大家必須多想想。

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