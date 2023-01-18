饒舌與管弦樂跨界共演！熊仔登《WE ARE》直呼「圓夢了」

▲熊仔與台藝大音樂學系管弦樂團共同演出。（圖／文總提供）

生活中心／綜合報導

饒舌創作歌手熊仔，近年因擔任音樂選秀節目導師而獲好評，更曾奪金曲獎最佳作詞人、金音獎最佳嘻哈專輯等大獎肯定。不過，熊仔一直有個「願望清單」尚未實現，就是希望嘻哈饒舌的演出，能有機會跟管弦樂團來場特別的跨界合作。文化總會推出的春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，邀請熊仔跟臺藝大音樂學系管弦樂團共演，讓熊仔直呼「圓夢了」！

《WE ARE》邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁、美秀集團、灣聲樂團等，知名網紅「千千進食中」、高人氣的日本京都橘高校吹奏樂部也加入。

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文總表示，製播《WE ARE》是為了打造全新、最大的舞台，讓觀眾能夠觀賞屬於我們的除夕節目，並且讓更多國人在相聚團員的時間，可以看見台灣許多有生命力及傑出的文化工作者的演出；節目企劃特別以「跨界共演、世代共賞」為主軸，因此邀請許多優秀的歌手及新生代的團隊合作，也希望在曲風和主題上有更多創新及突破，例如熊仔的饒舌演出，跟台藝大管弦樂團的跨界共演，就是很經典的例子。

▲熊仔與於《WE ARE我們的除夕夜》演出。（圖／文總提供）

熊仔（熊信寬）在《WE ARE》正式演出後受訪表示，他以前欣賞的一些歌手和團體，曾經有跟交響樂團、管弦樂團合作過，因此他踏入流行音樂之路後，也一直把這件事情列為「願望清單」，雖然一般人可能會覺得嘻哈饒舌跟交響樂或管弦樂很跳tone，但他演出前跟同學們一起彩排時，就覺得是個很棒的結合。他說，這次跟管弦樂共演的曲目〈88bars〉，是因為這首歌的詞曲和編曲很磅礡，很適合跟管弦樂結合。

文總指出，《WE ARE》這次特別與線上互動APP合作，共創獨家體驗，再領新年祝福。節目播出時，加入「beanfun!」會員的觀眾，掃描節目畫面中出現的QR Code，就能領取限量的禮物迎新年，除了有獨一無二的「數位收藏」，更有機會領到88元、888元、8888元等新年祝福紅包，詳情可參考beanfun!的網站。

《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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