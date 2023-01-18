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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲愛將偷吃辣模人妻超省錢　3坪官舍僅擺「單人床」還會漏水

記者陳凱力／新竹報導

上任不到一個月的新竹市行政處長謝泊泓，因婚外情曝光遭拔官，謝泊泓被爆料帶小三回官舍過夜，地方人士也透露，其實單身宿舍環境的並不算好，3坪大的空間扣除淋浴間與必備設置後只能放下一個單人床，除了租金低廉外，最大的優點是「隱密性很高」，除非特意跟拍，否則根本不會曝光。

▲新竹市稅務局宿舍。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市稅務局宿舍因謝泊泓事件曝光。（圖／記者陳凱力攝）

這棟屬新竹市稅務局管轄的單身職務官舍有4層樓，房間約3坪大，內有冷氣、淋浴間、書桌椅、一個簡易衣櫃及一張單人床，每間宿舍屋況不太一樣，好一點的牆壁斑駁，糟一點的甚至還會漏水。

▲新竹市稅務局宿舍。（圖／記者陳凱力攝）

▲宿舍隱密性高，即使透過地址導航也找不到。（圖／記者陳凱力攝）

過去林智堅市府時代也有幾位單身幕僚、首長住過此處，由於市府工作量繁重，加班基本上是常態，據曾經住過的官員透露，工作完回到宿舍幾乎倒頭就睡，只要有一塊遮風避雨之地，可以快速充電就很開心了。

這棟單身宿舍位在新竹市巨城購物中心與曙光女中附近，由稅務局所管轄，地上4層建築，1、2樓為男生宿舍，3、4樓為女生宿舍，基本上未住滿過，每間套房約3坪多，提供稅務人員臨時需求借住，目前也有司機入住，也會開放給有需求的市府人員。

公務人員給付簡明表中有關房屋租貼，以8-14職等的補貼是700元，謝泊泓因是一級主管，所以每月僅需負擔700元租金，水電另計，在新竹市寸土寸金的東區，真的打著燈籠都找不到。

單身宿舍位置非常隱密，即使透過門牌都找不到，周邊幾乎都是廢棄建築，除非住在宿舍否則基本上不會有外人進出，宿舍外還有柵門過濾，知情人士說，宿舍除了便宜，還隱密性非常高。

▲新竹市行政處長謝泊泓。（圖／翻攝新竹市府網站）

▲謝泊泓因桃色爭議遭拔官。（圖／新竹市府提供）

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關鍵字：

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