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身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲身障父子住破屋，無門無窗沒熱水，彰化縣政府房屋修繕安家聯盟協助修繕。（圖／彰化縣社會處）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣線西鄉有一戶劉姓父子均為身心障礙者，住在無門、無窗的破舊房子中，依靠市府低收入戶等補助款維生，天氣寒冷卻沒有熱水洗澡。彰化縣政府知情後，結合民間志工力量，在8日替其完成房屋修繕，讓劉姓父子可以有一個溫暖的家好過年。

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲彰化劉姓父子均為身心障礙者，2人相依為命住在無門、無窗的破舊房子中。（圖／彰化縣社會處）

彰化縣線西鄉劉姓低收入戶父子均為身心障礙者，由於媽媽早逝，剩2人相依為命，平常仰賴縣府的補助款維生，其居住環境簡陋，房子無門無窗，天氣寒冷時沒有熱水可洗澡，下雨時還要穿著雨衣擋風睡覺，風之鄉文化慈善公益協會創會長張奇元發現2人情況後，立即通報「彰化縣政府房屋修繕安家聯盟」。

縣府得知劉姓父子家中窘境後，立即聯合伊格魯志工團在去年12月31日完成拆除房子老舊設施、石棉瓦屋頂及垃圾清運工程，接著在今年1月7日進行修繕施工，風之鄉文化慈善公益協會也募集二手家具進駐，在大家的努力趕工下，於8日完成房屋修繕，讓劉姓父子可以有一個溫暖的家好過年。

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲縣府得知劉姓父子家中窘境後，立即聯合伊格魯志工團前往協助修繕房屋。（圖／彰化縣社會處）

彰化縣政府參議柯呈枋17日代表王惠美縣長到劉姓父子住處，在社會處王蘭心處長陪同下慰問劉姓父子，除了送上慰問金及保暖衣物外，並頒發感謝狀，感謝伊格魯志工團協助修繕。

柯呈枋表示，對弱勢個案的房屋修繕也是社會福利服務的一種，代表著是政府對於弱勢民眾的協助，更代表著一份關懷，期許這樣的愛與希望能遍布彰化縣的每個角落，讓縣民能感受社會的人情溫暖與政府的關懷。

柯呈枋透露，「彰化縣房屋修繕安家聯盟」是全國第一個由政府整合縣內從事弱勢戶房屋修繕之慈善團體，去年3月15成立至今已有10個修繕團隊加入，並完成10件慈善修繕案件，除了協助弱勢房屋修繕外，也提供二手家具。

▲▼住處無門無窗…身障父子「洗冷水澡、穿雨衣睡覺」！彰化縣府暖心「修繕房屋」畫面曝。（圖／彰化縣社會處）

▲屋子經志工團隊修繕後，內部環境大大改善。（圖／彰化縣社會處）

本身從事營造工程事業的伊格魯志工團執行長洪俊男表示，農曆春節將近，即便工作再忙碌，也要放下手邊工作，讓弱勢民眾有一個溫暖的家好過年。

長期關心在地弱勢民眾的線西鄉鄉民代表黃泯嘉也表示，這個案件的發現有賴於鄰里的通報，得以讓縣府跟慈善單位來協助，讓公私部門攜手一起協助民眾好過年。

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