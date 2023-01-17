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聖嬰現象來了！　2023全球氣溫「恐飆到破表」極端氣候更慘

▲▼歐洲熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖嬰現象加劇極端氣候。圖為歐洲熱浪來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

科學界初步預測，2023年稍晚將迎來聖嬰現象（El Niño），加上氣候變遷的影響，使得極端氣候更加惡化，甚至很可能讓全球氣溫飆到「破表」，平均氣溫首度上升超過1.5°C，並且帶來史無前例的熱浪。

2022被列為紀錄以來第5或第6炎熱的一年，但根據預測，今年會比2022年更溫暖。聖嬰現象發生在北半球冬季，暖化效應需要數個月才會感受到，因此2024年更可能創造全球氣溫紀錄。

英國氣象局長期預測負責人斯凱夫（Adam Scaife）表示，接下來5年，出現大規模聖嬰現象，並讓全球平均氣溫首次超過1.5°C的機率大約是一半，「在氣候變遷下，聖嬰現象的影響會越來越強烈…把這兩件事放在一起，我們很可能在下一次聖嬰現象看到前所未有的熱浪。」但他也指出，「現在科學可以告訴我們，這些事情將在未來幾個月的時候發生，所以我們真的需要利用它做好更多準備，從緊急服務就緒到種植什麼植物。」

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

▲2022年巴基斯坦大洪水。（圖／路透）

目前為止，反聖嬰已經連續發生第三年，很不尋常。因此，哥倫比亞大學教授漢森（James Hansen）也認為，2024可能打破紀錄成為最熱的一年，「現在的反聖嬰不太可能持續第四年，即使只有一點點聖嬰現象也足以創造破紀錄的全球溫度」。

不過，2023年聖嬰現象的可能規模尚不清楚。英國雷丁大學教授特納（Prof Andy Turner）說，「許多氣候預測模型都顯示，溫和的聖嬰現象條件將在2023年夏天到來」，不過到了今年6月情勢才會更明確。

人類活動排放的溫室氣體已讓全球平均氣溫上升1.2°C，在全球導致災難性影響。而聖嬰到反聖嬰（La Niña）震盪循環屬於自然現象，由太平洋海風及洋流溫度驅動，進而造成全球氣溫及降雨變化，卻也可能加劇極端氣候，目前紀錄以來最熱的一年是2016年，就是聖嬰現象造成。

印度熱浪釀逾300死。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖嬰與反聖嬰的震盪循環引發氣候變化。圖為印度熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

聖嬰現象發生時，印尼及澳洲變得更炎熱，印度雨季、非洲南部降雨減少，美國東海岸冬春兩季也變乾燥，面臨乾旱及大規模野火威脅。而東非、美國南部等地區會有更多降雨，西班牙、南美洲南部地區變得潮濕，長江流域更可能發生洪災。

不過，聖嬰導致極端氣候惡化的程度，科學界有著不同看法。牛津大學教授帕爾默（Tim Palmer）說，「極端氣候和全球平均氣溫的關聯性沒那麼強烈，但氣候變遷的熱力學效應將讓聖嬰年的異常變得更極端。」他指出，最大的未解之謎是，氣候變遷對聖嬰或反聖嬰何者較有利，「對於尋求長期適應的國家而言，這一點至關重要」，但還需要更高階的氣候模型才能研究。

 
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關鍵字：

聖嬰現象反聖嬰現象

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