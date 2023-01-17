高雄三鳳中街濺血！攤商婦忙給試吃「誤剪斷食指」　鮮血狂噴

▲攤商婦忙給客人試吃，竟「誤剪斷食指」鮮血狂噴。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄知名三鳳中街也湧入採買年貨人潮。日前一名攤商婦人急著備貨要給客人試吃，用剪刀剪開貨品時，竟然意外剪斷自己的食指，頓時血流如注。婦人用塑膠袋裝著冰塊跟斷指急奔大馬路上求救，在高雄保安大隊的協助下，送往大同醫院急救。

保安大隊迅雷中隊巡邏警組14日20時許，巡邏時途經三民區自立路與三民街口時，突見一婦人表情痛苦地在路邊招手，只見該名婦人左手以塑膠袋包著，且塑膠袋中有大量血跡，便詢問該婦人有何需要幫忙？

▲攤商婦忙給試吃「誤剪斷食指」，在警方協助下送往醫院急救。（圖／記者賴文萱翻攝）

該名婦人痛苦地表示，因為三鳳中街年關將近，急著備貨給客人試吃，自己不慎剪斷食指，並詢問是否可以幫忙用巡邏車送至附近醫院。員警當機立斷開啟警報器護送婦人至鄰近的大同醫院，及時送醫成功搶救婦人斷指功能。

警方指出，三鳳中街年關將近繁忙且人潮眾多，該名攤商婦人使用剪刀剪開貨品時，不慎誤剪斷自己食指，頓時血流如注，初步在其他員工幫忙下，先用塑膠袋裝著冰塊及斷指。

▲婦人經急救後，手指功能能恢復七八成。（圖／記者賴文萱翻攝）

但當下三鳳中街人潮擁擠救護車無法進入，因此婦人才包著斷指，跑到外面大馬路上招呼求救，幸好遇保大員警，便以最快的速度送至大同醫院急救。

在經醫生查看後，幸好婦人斷指後有及時送醫做緊急處理，手指功能可恢復七八成左右。婦人聽聞後才稍微放下心，雖手部仍然劇痛萬分，但還是再三地感謝員警的幫助，如果當時沒有遇到巡邏員警將不知如何是好。