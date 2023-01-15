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學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累

▲▼學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲考場驚見2名加油站工讀生，引起注目。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

繼學測首日出現穿著超商制服的學生來應考，隔天（14日）又有2名穿著加油站制服的考生現身，引起注目。照片曝光後，掀起熱烈討論，還有不少人猜測背後故事，吸引1.3萬人按讚、600多則留言，不料竟意外釣出本尊回應。

學測第二天上午，有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，可見2名身穿中油制服、拖鞋的男學生現身考場，其中一人還戴著藍色工地帽，在人群中顯得格外突兀，讓原PO忍不住拍下這一幕，「昨天7-11，今天中油」。

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許多網友看完紛紛留言，「只會是92、95、98三種分數」、「懷疑是大學生自己報名來考」、「這一看就知道來猜題的」、「人不可貌相，穿這樣不代表不會讀書」、「是有同情加分嗎？」、「這是趕場嗎，工地趕加油站」、「通常這種都是黑馬」、「他們是來幫人加油的嗎」、「半工半讀很辛苦，也許考完趕回去上班，比一堆啃老族好多了...」

不過，有不少人質疑，「哪個加油站需要戴工地帽？就是想出風頭而已啊...」、「想紅想瘋了，現在的小孩真可憐」、「明顯想紅，沒創意」、「啊就cos啊」、「有些看到別人做，就愛學愛蹭熱度自以為幽默，同把戲看第二次就膩了」、「只有一個疑問，哪個場合，為什麼是戴哪樣的帽子加頭燈？」

對此，頭戴工地帽的本尊在貼文底下現身回應，「不要再嗆我了！抱歉，昨天大夜太累了，馬上來考學測，很辛苦！」結果單則留言就吸引1200人按讚。

相較前一天穿超商制服的學生只是單純裝扮，有更多網友力挺這位加油站工讀生，「這個社會需要更多有幽默感的人，感謝你帶來我今天的快樂」、「一堆留言是在嘴什麼，自己無憂無慮長大就閉嘴好嗎，不知道別人經濟狀況怎麼樣還嘴那麼臭」掀起熱議。

▼本尊現身道歉「抱歉，昨天大夜太累了」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲▼學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

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