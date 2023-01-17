買油漆起衝突！苗栗3胞胎2互毆　「浴室打到客廳」老大喪命

▲▼苗栗通霄發生3胞胎兄弟中2人互毆，衝突過程中，老大倒地身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮昨(16日)晚發生兄弟打架有人死亡意外，一家3胞胎兄弟中的老大和老二疑似購賣油漆引發衝突，互毆過程中老大突然倒地，警消獲報趕緊將已無生命跡象的傷者送醫，33歲的徐姓男子仍宣告不治，確切死因待今日檢方相驗釐清，至於衝突發生原因警方還要調查，警方偵訊後將二弟依過失傷害致死罪移送法辦。

16日晚間6點多消防人員接獲報案，指通霄鎮市區仁愛路有人打架，傳出很大聲響，而且有人受傷，消防人員獲報到達發現，倒在2樓的傷者已無呼吸、心跳，立即將他送醫搶救，仍宣告不治。

初步調查，死者是33歲的徐姓男子，也是3胞胎兄弟中的老大，身上並未發現明顯傷勢，死亡原因，有待檢警相驗後釐清。

發生衝突的是3胞胎兄弟中的老大和老二，據了解，衝突的起因疑似過年前家中要粉刷房舍，因購買油漆引起，老二稱因父親拿錢給老大買油漆，但老二懷疑大哥沒出門採買，才會從口角演變成互毆，2人從2樓浴室打到客廳，過程中老大突然倒地、失去呼吸心跳，老二立即對大哥進行急救，在樓下的老三聽到聲響，發現事態嚴重，也趕緊通報119協助。

據了解，事發時父親不在家，媽媽在3樓自己房間，有聽到爭吵聲，因3兄弟經常有口角，但都會自行平息，所以沒有出面勸阻，沒想到發生憾事，由於死者身材壯碩，身上並未發現傷勢，是否腦部或心血管問題造成死亡，待苗栗檢警相驗釐清，至於衝突發生的原因，警方還要進一步調查。