鹿港天后宮、戀愛專家米鹿曝光招桃花、好運關鍵　桃花、財氣、好運通通降落！

▲碧歐斯與鹿港天后宮推出BIO V逆齡緊膚霜聯名限定版，並贈送過爐版開運手鍊、籤詩，包裝上還有媽祖、月老與虎爺之加持祝福。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

每到新年如何「開運」是眾人關心的話題，到知名廟宇搶頭香、點光明燈、祈福均是熱門活動，但什麼方法更方便有效？香火鼎盛的鹿港天后宮及超人氣網紅米鹿兩大專家特別針對分享開運秘訣：想要在新的一年光速脫單、招來好人緣、打造好磁場，除了要把保養、作息、能力等基本功做好外，自助、人助也要靠天助，適時的祈福、開運打造天時地利人合的強勢磁場會有事半功倍之效！No.1新加坡保養品牌碧歐斯也趁勢推出新年限量「鹿港天后宮開運聯名緊膚霜」，並隨產品贈送過爐加持版開運小物與籤詩，可陪你在新的一年擁有青春好氣色，且時時攜帶「國家級女神」媽祖加持的強運手鍊，即可輕鬆擁有滿滿正能量，因此為限量版本，目前已在屈臣氏、寶雅、康是美通路出現搶購風潮。

▲碧歐斯鹿港天后宮開運聯名緊膚霜組外盒上的Q萌國家級女神在美妝店貨架上的吸睛度高。（圖／網友提供）

過爐、抽籤免跑鹿港 碧歐斯X鹿港天后宮聯名保養好運美肌全都包

鹿港天后宮是香火鼎盛的超人氣廟宇，每年農曆新年抽出的國運籤更是眾人關注的焦點。這次碧歐斯直接邀請「國家級女神」─天后宮媽祖合作，給予神力加持，與鹿港天后宮聯名推出BIO V逆齡緊膚霜，讓女孩們除了收緊肌膚線條，也可以在無形中為自己增加好運氣及自信心。

這次的聯名組，只要購買BIO V逆齡緊膚霜，就送你鹿港天后宮過爐款開運手鍊，分別為錢幣造型及屈臣氏限定之小花造型2款，讓大家能隨身攜帶媽祖賜予之吉祥磁場，也方便大家開運過爐不用到鹿港，還隨機附上開運籤詩，在家就有仙人指路，讓大家在新的一年順順利利，天天過得很滋潤。

更棒的是，碧歐斯與鹿港天后宮聯名合作之包裝上均有媽祖、月老、虎爺之加持祝福，不論想要招財、招桃花、招好運…各種開運一次搞定，自己買一組順便打包一組送給閨蜜作為年節伴手禮，肯定成為今年過年超人氣話題女王。

▲碧歐斯與鹿港天后宮聯名推出的好運手鍊皆有過爐加持。（影／品牌提供）

戀愛專家YouTuber米鹿五大殺手級戀愛技公開，搭配開運功力更加乘

超人氣的戀愛、開運系YouTuber米鹿近期也在自己的頻道公開「神有效！5項吸引男生的殺手級好感度行為」影片，分享招桃花撇步，提醒女孩們不要以為男生跟女生約會就是傻傻的在聊天或享受曖昧而已，其實約會過程中的許多細節就造就了好感度，建議女孩們不要「自以為乖」就能討好男生，適當的表達自己的想法、善用眼神交流與恰到好處的肢體接處、為自己打造迷人小細節、以開放心胸大方參與男生邀約的活動並保持好氣色與狀態等，就能大大提升在男生心中之好感度，並快速拉近彼此距離。

▲網紅米鹿分享碧歐斯天后宮聯名緊膚霜。（圖／翻攝自影片）

除了基本功外，米鹿也強調善用開運小物提升自信與正向磁場更能增加成功率，畢竟運氣也佔相當比重的重要性；他在影片中也大推碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜天后宮聯名款根本是兔年脫單必備神物，除了包裝上有媽祖、月老、虎爺的開運、開桃花、開財運之祝福外，更有過爐加持版開運手鍊及籤詩，緊膚霜則含法國黑蘭花萃取，經弘光科大實證，有年輕緊緻x429%之功效*，是No.1ˇ的經典青春乳霜，讓你美麗、好運、人氣一次搞定。

▲碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜質地輕盈、好推勻、好吸收且不黏膩。（圖／記者黃克翔攝，下同）

戀愛開光不求人 加一瓶打開美肌光明燈

▲碧歐斯BIO金萃黃金精華露含有超奢華的24K金箔為肌膚瞬間開光。

有人說戀愛中的人會發光，積極的你當然要聽戀愛專家的話，先整理好自己！快用來自No.1新加坡保養品牌「碧歐斯」的「BIO金萃黃金精華露」著手為自己開光，含有超奢華的24K金箔搭配美白黃金「光果甘草根」，在家天天享受黃金SPA，一擦彈潤發光x496%*，瞬間為肌膚點上光明燈，戀愛體質更上一層樓。

打底調理後再搭配鹿港天后宮加持聯名的「緊膚霜」，可讓肌膚青春緊緻度再高一個檔次！BIO V逆齡緊膚霜號稱專櫃級乳霜的平替版，更是品牌熱銷20年、回購率NO.1ˇ的經典明星產品，添加珍貴法國黑蘭花與蜂王漿、純米酵母精華，質地輕盈好推勻、好吸收且不黏膩，且經弘光科大實證，年輕緊緻度翻496%ˇ，若想加強打擊乾澀肌則必須入手屈臣氏限定的BIO V逆齡緊膚霜（加強緊緻滋潤版），含加量蜂王漿讓肌膚更加深度滋潤、豐盈飽滿，由內而外滋潤滿滿，還有獨家專屬小花手鍊，讓大家新的一年桃花朵朵開，散發幸福戀愛光。

*根據弘光科大針對緊膚霜、黃金露系列之實驗結果

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