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社會 社會焦點 保障人權

昔床上甜喊：吃你！人夫分手小三遭洩底　妻再抓包小四…下場超慘

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人夫出軌小三小四，正宮抓包後氣炸怒告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名人夫婚後出軌，後因與小三不歡而散，小三憤而向正宮揭露此事，正宮才知道自己遭到背叛。事隔一年多，人夫又出軌另名女子，這次正宮決定不忍了，憤而對人夫提求償。法院審理後，判人夫須賠償正宮20萬元。

根據判決，人夫2020年9月開始與小三交往，並且還互相傳送曖昧對話，「吃妳喔」、「是多不想給我吃」等，而人夫還拍下小三在床上入睡的照片。後來兩人發生爭執，小三怒提分手，並且傳送人夫裸照威脅，事後更直接向正宮攤牌。

事發後，人夫也曾傳訊向正宮道歉，但事隔沒多久，人夫又再度出軌小四，而這次正宮決定不再隱忍，直接對人夫提告求償。

對此，人夫否認外遇，還稱與小三的對話是開玩笑之語，小三睡覺的照片則是一群人出遊同睡一間房才拍下的，至於主動向正宮道歉，是因為自己並未事先告知要與異性吃飯喝酒，覺得抱歉才主動傳訊表示抱歉。

不過法官審理時，人夫並未對其辯詞提出證據證明，且針對與小三的對話紀錄，法官認為兩人並非只是一般朋友關係，再加上調查期間人夫曾自承，與小三認識時他有隱瞞婚姻狀態，法官認為，如果只是朋友，何須隱瞞，因此不採信人夫說詞。

至於小四的部分，雖正宮提出小四的社群軟體截圖，其中照片中小四穿的衣帽，以及環境擺設都與她的相同，可見人夫拿了她的衣服給小四穿，甚至讓小四進到家中。

對此，法官則表示，衣帽、擺設等的風格花樣尚屬一般常見款式，無法排除是小四恰巧買了跟正宮一樣的款式，且正宮也未提出更多有利證據來證明，法官因此僅依小三部分，判人夫須賠償正宮20萬元。

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