快訊／三井LaLaPort內部搶先曝！試營運倒數　全台最大「阿卡將」來了

▲三井LaLaPort內部搶先曝光，1/17上午開始試營運，今天內部狀況也搶先曝光。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

引頸期盼的三井LaLaport將在明（17）日進行南館試營運，今天內部狀況首度對外曝光，包括中部最大無印良品、全台最大的日系母嬰用品阿卡將本舖、GU及UNIQLO雙品牌在國內第一次進駐同一商場等，各櫃位坪數都是破200坪以上，預料明天將湧現搶逛人潮。

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▲無印良品三井LaLaPort店占地500坪，為中部最大。（圖／記者游瓊華攝）



MUJI無印良品表示，LaLaport台中店是中部最大店鋪，位在南館1F，門市面積近500坪，除了基本生活用品一應俱全，更導入許多大型店限定的新商品與新服務，包括台中最大45坪的「良品市場」，販售在台灣開發生產的食農商品，像是採用台中大雅的小麥釀製的小麥啤酒、冷壓果汁、台式火鍋湯底等，再加上MUJI無印良品選品系列-「FOUND FOOD」，包含養生茶飲、調味料與台灣特色食材點心等，總計近500支品項。

▲全台最大「阿卡將」也進駐三井LaLaPort。（圖／記者游瓊華攝）



另外，阿卡將本舖也首度跨出北台灣，繼新北市秀泰樹林店、台北市明曜店後，正式進駐三井LaLaport台中，看好中台灣消費力，台灣阿卡將本舖LaLaport台中店規劃占地277坪旗艦型店面，是全台最大門市。

▲UNIQLO攜手集團品牌GU進駐三井LaLaPort。（圖／記者游瓊華攝）



而快時尚品牌UNIQLO攜手集團品牌GU進駐LaLaport台中，推出全台首間生活美學概念店。GU LaLaport台中明（17）日到19日限時三天推出開幕慶，台中、彰化、南投居民憑個人身份證明、外國朋友持護照或居留證，於結帳前出示相關證明，即可享當筆結帳金額9.5折優惠。