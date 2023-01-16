新任中聯辦主任：香港只要自己不亂「事業是大有可為」

▲香港中聯辦主任鄭雁雄。（圖／翻攝中聯辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新任中聯辦主任鄭雁雄16日表示，香港只要自己不亂、方向不搞錯，事業是大有可為，前景風光無限。

鄭雁雄14日接替駱惠寧擔任香港中聯辦主任，並於16日上午在中聯辦門口會見媒體，他提到，大陸國家主席習近平曾說「香港是大有可為、風光無限」，他個人的理解，是說香港的天時地利人和無與倫比，「只要自己不亂、方向不搞錯，事業是大有可為，前景風光無限。」

鄭雁雄指出，在特首李家超的帶領下，社會各界共同努力下，香港在由治及興的新階段，不斷鞏固「治」的良好局面，不斷激發新的發展動能，將可再創新的輝煌，市民也可迎來更加美好生活，他對此充滿信心，「雖然個人能力和水平是有限，但為中央盡職及香港服務則是無限的。」

鄭雁雄強調，獲任命為中聯辦主任是中央根據實際需要作出的決定，是正常的新老交替，正常的工作安排，所謂人事有代謝。

鄭雁雄也提到，自己長期在廣東工作，近距離感受香港發展變化，來港工作兩年多，對香港的了解及情感也更深。

鄭雁雄還說，深知中聯辦的職責使命，會與中聯辦同事一起竭盡全力落實中央賦予的職責，更好傳遞中央對香港的關心，支持特首和特區政府依法施政，更好促進香港與內地聯繫，更好的聯繫香港各界，更好的反映香港市民的心聲，全心全意服務一國兩制。