特斯拉與Gogoro當街「交纏」！2警化身修車工　1配備火速排除

▲士林區天母東路69巷電動機車側柱插入特斯拉車底尾盤，天母派出所2警使用千斤頂排除狀況。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

不僅是人民保母還是超強修車工！日前北市士林區天母東路69巷口，1台特斯拉Model S不慎擦撞Gogoro電動機車，由於機車側柱插入特斯拉車尾底盤，導致車輛無法移動，更造成現場塞車狀況，所幸天母派出所杜縣霖、林俊宏2警員獲報後前往，並使用警車配備千斤頂，費時40分鐘終於將2輛車分開，順利排除現場狀況。

天母派出所員警杜縣霖、林俊宏2警員，日前擔服12時至15時巡邏勤務，下午14時30分接獲有故障車停在中間妨礙交通，2警員火速趕往現場查看。

▲天母派出所2警員彎腰仔細查看2車狀況。

到了現場發現電動機車側柱插入特斯拉車尾底盤，導致無法分離，為快速排除道路障礙，2警員立即利用警車配備千斤頂，先將特斯拉車身頂起，隨後使勁將gogoro車身移出，費時40分鐘，順利排除現場狀況，2位電動機車車主頻頻感謝士林分局員警協助，也對於造成交通堵塞深表歉意。

▲天母派出所杜縣霖（左）、林俊宏（右），機靈使用警車配備千斤頂將2車分開，排除現場狀況。

杜、林2警員於勤務中接獲民眾車禍造成交通堵塞案件，並且機靈「隨機應變」利用有限工具，迅速排除道路障礙，恢復現場交通順暢，有效提高我警察專業形象，也讓民眾給予大大稱讚。

對此，士林分局提醒，用路人行經巷內狹小道路，因視野不佳而影響行車安全，務必減速慢行。尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，應與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，以確保行車安全。