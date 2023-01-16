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春節出遊玩美變髮3款造型示範！懶人救星「Dyson美髮科技產品」限定橙紅新春必收

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）

▲還不知道要以什麼造型留下春節打卡美照的話，不如參考明星御用造型師Allan精選的3款女神造型。（圖／Dyson提供，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來長達10天的春節年假！放好放滿的假期，不只可以好好在家養精蓄銳，也可以撥出幾天安排走春小旅行。想在春節期間拍出值得回味的美照，重點之一就是決定第一印象的髮型。還不知道要以什麼造型留下春節打卡美照的話，不如參考明星御用造型師Allan精選的3款女神造型，Allan本次以號稱懶人福音的Dyson美髮科技產品—Dyson Supersonic™吹風機、Dyson Airwrap™多功能造型器進行示範。有別於傳統造型器總是以過度加熱的方式，強調氣流科技的Dyson「利用空氣做造型」，輕鬆打造出不傷髮質又自然豐盈的直捲髮，出遊期間就像擁有一批專業髮型團隊貼身隨侍，為秀髮注入高級質感！

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／品牌提供）▲造型師Allan本次以Dyson美髮科技產品進行示範，打造不傷髮質又自然豐盈的髮型。

LOOK1：女神飄逸光感直髮
▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）

▲夢幻直髮最關鍵的光澤髮質，就靠「抗毛躁吹嘴」形塑出自帶鏡面的視覺效果，表現出無可取代的水光感。

首先，最基本的就是帶著天使光環的飄逸直髮，搭配自身妝感，無論出席任何拜年場合，都能展現清純或成熟的迷人Look！直髮造型最忌諱扁塌感，Allan提醒一定要先以Dyson Supersonic™吹風機搭配「柔和乾髮吹嘴」營造頭頂蓬鬆度。至於夢幻直髮最關鍵的光澤髮質，就靠「抗毛躁吹嘴」形塑出自帶鏡面的視覺效果，表現出無可取代的水光感。

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）
▲左圖：步驟1，以Dyson Supersonic™吹風機搭配「柔和乾髮吹嘴」營造頭頂蓬鬆度。右圖：步驟２，以Dyson Supersonic™吹風機搭配「抗毛躁吹嘴」形塑髮絲水光感。

LOOK２：時尚慵懶微捲
▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）

▲讓人過目不忘的慵懶微捲造型，時尚中又帶點鄰家親切感！

走春期間想跟著另一半回鄉拜年的女孩，最需要來點溫柔小姐姐的甜美氣息，例如讓人過目不忘的慵懶微捲造型，時尚中又帶點鄰家親切感！這時只要選擇Dyson Airwrap™多功能造型器搭配「40mm髮捲」，在髮尾處向外捲，瞬間就能擁有時髦滿分的自然捲度，最後再換上「圓頭豐髮梳」吹整瀏海髮絲，以輕盈蓬鬆的瀏海為整體造型收尾，修飾臉部線條。

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）
▲左圖：步驟1，以Dyson Airwrap™多功能造型器搭配「40mm髮捲」在髮尾處向外捲。右圖：步驟２，以Dyson Airwrap™多功能造型器搭配「圓頭豐髮梳」吹整瀏海。

LOOK３：率性迷人大捲
▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）

▲個性女孩可打造專屬於自己、兼具活潑俏皮與率性個性的蓬鬆捲度，在新春期間仍然不忘展現最迷人的自我態度。

如果想要成為走春小團體中無法忽視的存在，個性女孩就可選擇30mm髮捲，分區將髮尾向外捲，無論是要創造整齊捲度，或是分成不同髮束交錯捲到不同高度，都能隨心所欲打造專屬於自己、兼具活潑俏皮與率性個性的蓬鬆捲度，在新春期間仍然不忘展現最迷人的自我態度。

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）
▲左圖：步驟1，以Dyson Airwrap™多功能造型器搭配「30mm髮捲」分區捲出立體捲度。右圖：步驟２：可分成不同髮束交錯捲到不同高度，創造捲度層次感。

強調氣流科技的Dyson Airwrap™，簡單來說就是「利用空氣做造型」！有別於傳統造型器總是以過度加熱的方式，改變頭髮彎度，Dyson Airwrap™具備Dyson數位馬達V9，只要將髮束輕輕靠近任何髮捲，氣流產生的風力就能將頭髮自動捲起定型。而在此次升級配件中，值得一提的康達抗毛躁吹髮器，力求以強勁馬達迅速吹乾秀髮、避免高溫熱傷害，並透過康達效應讓髮絲維持健康光澤。出遊期間一機在手，吹髮與直捲髮造型就能輕鬆搞定。

一向是許多女孩以年終來犒賞自己的Dyson Supersonic™吹風機、Dyson Airwrap™多功能造型器，今年特別選擇帶著活力與正能量的「托帕石橙紅」做為新春限定色，要與所有女孩的梳妝台一同迎接美髮新氣象，不僅賦予女孩們溫柔又有朝氣的精神，暗藏吸引力法則的橙紅色，也要助攻女孩們在新年初始，就能源源不絕汲取靈感、動力、決心與正能量！

擁有多款配件的Dyson Supersonic™吹風機、Dyson Airwrap™多功能造型器，皆配有高級質感收納盒，在出遊時就不怕帶得東漏西漏，能把所有造型工具擺放得整齊有條理，連完美主義者看了都直呼療癒！現在只要在Dyson官網或台北新光三越 A11館Dyson體驗店購買，還可享有禮盒個人化鐫刻服務，在收納盒上刻印自己的英文縮寫。無論返鄉過節或出門旅行，一定要隨身帶上屬於自己的Dyson 美髮科技產品，打造出擁有女神光環的大勢造型。

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／資料照）
▲Dyson Supersonic™吹風機（左圖）與Dyson Airwrap™多功能造型器（右圖）同步推出新春限定「托帕石橙紅色」。

演藝名人指定造型師 Allan/ 台北東區髮廊 Apex Hair Salon 主理人
IG：allan_apex_

▲▼變髮,玩髮,造型,美髮,髮廊,氣流,Dyson,春節,走春,旅行,造型器,Dyson Airwrap。（圖／品牌提供）

*美髮資歷：17年
*講師經歷：德國威娜特約講師、黎諾特約講師
*商業合作：《ELLE》、《VOGUE》、張棟樑《Silent》MV等造型參與，粿粿、Albee、張棟樑、楊晨熙等藝人合作

產品參考連結 : https://bit.ly/dyson-hair-care-topaz-orange
造型協力：Apex Hair Salon（店址：臺北市大安區敦化南路一段238巷6號1樓）

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