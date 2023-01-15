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社會 社會焦點 保障人權

桃園鐵皮屋藏天九牌賭場　警凌晨攻堅查獲38人+毒品

▲桃園警方共同破獲天九牌職業賭場。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園警方共同破獲天九牌職業賭場。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大溪區中華路某鐵皮屋經常出入複雜成員，疑為幫派活動據點，警方經多日蒐證及查訪，15日凌晨見時機成熟，一舉攻堅破獲天九牌職業賭場，查獲程姓負責及員工2人、賭客35人，賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元、天九牌及K他命9公克。除依賭博場罪嫌移送偵辦外，另針對涉案人員逐一清查其幫派背景。

▲▼查獲含賭場負責人、員工及賭客共38人，起出賭資及監視器、點鈔機等證物。（圖／大溪警分局提供）

▲▼查獲含賭場負責人、員工及賭客共38人，起出賭資及監視器、點鈔機等證物。（圖／大溪警分局提供）

▲▼查獲含賭場負責人、員工及賭客共38人，起出賭資及監視器、點鈔機等證物。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局分局長長王鉉仁表示，「清源專案2.0」為當前內政部警政署特別重視工作項目之一，針對轄內易為幫派集團選做為製毒工廠、職業賭場、詐欺機房、網路賭博、汽機車解體工廠等從事不法之據點加強清查、盤檢，並對可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加強清查、掃蕩。

大溪警方清查發現轄內中華路某鐵皮屋人員出入複雜，疑為幫派活動據點，經多日蒐證及查訪，向臺灣桃園地方檢察署及法院聲請搜索票准予核發搜索，今日2時許見時機成熟，由大溪分局、督察室及保安警察大隊組合警力，一舉攻堅查獲該處疑為經營職業賭場之處所，現場查獲賭客35人，現場查獲兌換賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元、天九牌、點鈔機、監視器及K他命9公克、K盤等物。

另程姓現場負責人、鄭姓會計及江姓把風人員等3人，訊問後依刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並針對涉案人員逐一清查其幫派背景。

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