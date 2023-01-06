桃園女連2週凌晨狂敲鐵器！警協調送醫治療　鄰：終於結束噩夢

▲桃園市桃園區育樂路一處舊式公寓，最近有住戶傳出某戶獨居女子，連續2週凌晨敲打鐵器或按鄰居門鈴搜擾，桃園警方多次登門勸導遭拒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區育樂街一處舊式公寓大樓，最近住戶向警方投訴指稱，連續2週凌晨2至4時，某戶獨居女子敲打鐵器製造噪音，甚至按鄰居門鈴騷擾，鄰居根本無法入睡且苦不堪言，桃園警方多次登門勸導，但女子卻拒不開門，警方請管委會協助勸導，其家人卻認為女子是正常人拒絕配合；經過管委會與里長多次向其家人協調後，家人同意勸其就醫治療，今天清晨消防局救護人員將女子送醫接受治療。

▲桃園市桃園區育樂路一處舊式公寓，最近有住戶傳出某戶獨居女子，連續2週凌晨敲打鐵器，或是按鄰居門鈴搜擾，鄰居苦不堪言。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

桃園警方指出，桃園區育樂街這名年約40歲獨居女子住在該社區6樓，鄰居指稱，女子在上月開始，每天凌晨2點左右開始敲打不明鐵器製造噪音，鄰居大人小孩隔天要上班、上學根本無法入眠，向警方報案請求協助，但警方多次上門要勸導，女子卻拒不開門配合，因屬私人住宅，警方無法強制進入屋內，社區管委會也無計可施，向其家人反映，卻得到女子是健康正常人，沒有必要送醫治療。

桃園警方說，最近半個月，轄區派出所多次獲報處理，但女子堅持拒不開門，報案住戶只好要求管委會處理，警方與社區管委會協調後，根據公寓大廈管理條例第16條進行公告，並移請主管機關裁處，警方也完成製作住戶相關筆錄，準備依相關規定舉發或裁罰。

▲桃園市消防局救護人員與警方，在其家人同意後，今天清晨將女子送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天凌晨，女子再度敲打鐵器製造噪音，警方與管委會向其家人反映，溝通一整夜後其家人終於同意讓女子就醫治療，警方協同消防局救護人員在清晨6時許將女子送醫治療，鄰居坦言，終於結束這場噩夢。