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台南「真理家族」7死惡火！倖存者陰影積3年　淚曝兇手黑歷史

2019年12月14日凌晨，玉井真理家族前輩堂遭到曾文彥故意縱火，釀成7死慘劇。（圖／莊曜聰攝）

▲2019年12月14日凌晨，玉井真理家族前輩堂遭到曾文彥故意縱火，釀成7死慘劇。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2019年12月14日的凌晨1時14分，本應是眾人酣睡入眠的寧靜時刻，但遠在台南山區的玉井三埔里一貫道「真理家族」佛堂發生大火，帶走7條人命，那天有46人住在裡面，縱火凶嫌也曾是成員之一，還嗆說「死幾個都一樣、出獄後還會再放火」，冷血態度讓人不寒而慄，讓真理家族倖存者心理留下陰影，事隔3年，有人選擇遺忘、有人仍活在陰影中，大部分人則希望「放下」。

放火凶嫌曾文彥當年21歲，他從小個性乖張，是家人、師長眼中的頭痛人物，雖然家庭環境不錯，父親行醫、母親從事教職，但卻管不動這個兒子，雙方關係既疏離又緊張，他未成年就因案多次進出少年法庭，國中時由基督教加利利宣教中心收留，後來在謝姓庭長介紹轉介到「真理家族」前輩堂。

阿月姐（化名）親身經歷過那場火災，現在負責整理閒置的前輩堂周邊環境，回憶起曾文彥，幾乎沒有一件好事。阿月姐說，曾男無法適應群體生活，住在前輩堂大約1年時間，經常與道親起衝突，眾人好心勸說，他卻怒目相向，因為跟大家合不來，加上已經成年，真理家族負責人張和平委婉請曾文彥離開，他一度靠著家中接濟在外租屋，但麻煩不斷、需索無度的個性讓家人困擾不已，因此斷了金援，他還為此對父親施暴，又跑回前輩堂要求入住。

阿月姐說，多數人不同意收留曾文彥，他為了宣洩不滿而拿石頭砸壞建物玻璃，或拿破酒瓶傷人，甚至還拿牙籤破壞房間的鑰匙孔，他曾試圖服安眠藥自殺，到了奇美醫院卻又大鬧急診室、打傷醫生；有次他在前輩堂鬧事，見員警到場還動手想搶警械，遭當場制伏，張和平的兒子看不過去，賞了曾男兩巴掌，他揚言要報復，沒想到竟是用放火的手段，「害死那麼多無辜的人。」講到這裡，阿月姐眼眶泛紅、身體還不自覺地發抖。

玉井真理家族前輩堂遭縱火後，因為是木質隔間，加上通道狹窄，火勢延燒迅速，造成7人來不及逃出葬身火窟。（圖／莊曜聰攝）

▲玉井真理家族前輩堂遭縱火後，因為是木質隔間，加上通道狹窄，火勢延燒迅速，造成7人來不及逃出葬身火窟。

本刊記者採訪時，阿月姐說前一天剛好有另外兩位倖存者從新加坡返台，由她接待，大家在前輩堂裡裡外外走了好幾圈，心中若有所思，但沒有開口多聊到什麼，相視點頭後就離開，「有些事忘了最好」她說。

縱火案當天正好是星期六，因此有些入住的道親是剛好來訪，安然逃離後都各自返家，原本居住在前輩堂的都搬去附近的另一處據點，現在依然共同生活，每天各司其職、忙進忙出，安穩的過著平靜的每一天。

前輩堂成員曾爸爸負責看顧真理家族的芒果園，那場縱火案造成7死3傷，扣除其中1位摔斷手的消防員，另外2個受傷的一對兄弟就是他的寶貝兒子，曾爸爸說，當初大兒子念國小時，因為玩「碟仙」精神失常，求助無門，輾轉從南投來到這裡，一晃眼已經20年，現在大兒子有工作，神智恢復正常，一家人就沒想過要回去了。

「或許都是因果業障吧！」曾爸爸說，事發後除了部分死難者的家屬外，倖存者除了第一次開庭有到場，接下來幾次都沒有再出庭，也沒有向對方提出民事訴訟求償，曾爸爸表示，道親間彼此就像家人，雖然目前有人對曾文彥還無法諒解，但有共識罪不及他的家人，「不希望因此又出現另一次家庭問題」、「難解的結，有時候就別再糾結」，當然還是會害怕，萬一哪天曾文彥出獄，會不會又來找麻煩，但若如此，「或許都是命！」

曾文彥在2019年12月14日凌晨，先在台南市東區購買汽油，再到位於玉井區的真理家族前輩堂縱火，帶走7條人命，自己也因燒傷難逃離，在現場被警方逮捕，法院審理時他都認罪，卻嗆「還要再放火」，一審判決死刑、二審改判無期徒刑，被高等法院發回更審，現仍羈押在看守所。

曾文彥目前仍羈押在看守所，一審遭判死刑、二審改判無期徒刑，被高分院發回更審。（圖／莊曜聰攝）

▲曾文彥目前仍羈押在看守所，一審遭判死刑、二審改判無期徒刑，被高分院發回更審。

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