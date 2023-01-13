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吳念真《人間條件八》將推出！從朋友群組LINE對話找到靈感

▲▼吳念真向台灣文學大師鄭清文致敬、改編的舞台劇《清明時節》，6月將以「2023昇華版」演出。飾演婚姻第三者梨花的張靜之，與飾演潘父的柯一正，將於2023昇華版再度擔綱該角。（圖／綠光劇團提供）

▲吳念真向台灣文學大師鄭清文致敬、改編的舞台劇《清明時節》將推出「2023昇華版」，飾演婚姻第三者梨花的張靜之，與飾演潘父的柯一正，再度擔綱該角。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團膾炙人口的《人間條件》系列將推出最新作品《人間條件八-凡人歌》，由「最會說故事的歐吉桑」吳念真編導，他從跟朋友的LINE群組對話為靈感，道破人生的苦澀、矛盾與謊言，將於9月演出。同時吳念真向台灣文學大師鄭清文致敬、改編的舞台劇《清明時節》，6月起將以「2023昇華版」跟觀眾見面。

綠光劇團表示，2023是綠光劇團成立30年的「而立之年」，除了持續創造永不落幕的經典，更以綠光創藝股份有限公司出發，由吳念真擔任董事長，期待未來讓舞台劇IP多元化，在不同形式的文化娛樂產品中持續傳唱。

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其中吳念真向台灣文學大師鄭清文致敬、改編的舞台劇《清明時節》，6月起將以「2023昇華版」姿態跟觀眾第4度見面，該作品自2010年首演至今，累積超過5萬名觀眾好評，也是綠光劇團「台灣文學劇場」系列改編的巔峰之作，讓許多戲迷直呼「後座力最強」、「如果10年看一齣，就是《清明時節》！」

《清明時節》故事從外遇展開，內省結束，將自古難解的婚姻、生命課題搬上檯面。角色之一輝昌為了只認識8個月的外遇對象梨花，要與妻子秀卿離婚，夫妻生活就此掀起巨浪。而傳統、堅強刻苦的秀卿為守護和睦婚姻奮力掙扎，還是難留丈夫的心；典雅慧詰的梨花跟著心走無所畏懼，卻離幸福越來越遠；嚮往自由的輝昌欲尋覓精神伴侶，卻給不出任何承諾。

溫暖靜默的潘父是老師，也是社會標竿，還曾為輝昌、秀卿證婚，而女兒梨花淪為街坊議論的第三者，為人師表的潘父沒有譴責女兒一句話，只為她所惹的禍，向秀卿深深鞠躬賠罪。一場調解會結束，輝昌在社會價值和忠於內心的拉扯中自我消耗，最終做出讓兩個女人都心碎的決定。

《清明時節》描繪世間男女在面對愛情、家庭關係的掙扎與無奈、痛苦與釋然，議題深刻，全場還充滿「吳念真式黑色幽默」，帶領觀眾體會「重重提起，輕輕放下」的生命哲學，在190分鐘的舞台劇中獲得沉浸式救贖。

▲▼綠光劇團30周年。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團30周年，最新作品《人間條件八-凡人歌》也將於9月推出。（圖／綠光劇團提供）

另外，吳念真導演《人間條件》系列最新作品《人間條件八-凡人歌》也將於9月陸續在台中、高雄、台北巡演。他以身邊同學、朋友的LINE群組對話為靈感，道破人生的苦澀、矛盾與謊言，生活化的對白，反映出台灣各世代的心聲。

故事描述，三個年紀不同的男人宗憲、安達、文慶，都是同一個身心科診所的病人，他們偶而會在診所裡相會，但聊天時說的基本上都是謊話，所有不適都是因為社會、職場、婚姻所致。

文慶在同一家家族公司待了20年，離「總經理」這個他所期待的職位，永遠只有一步之遙，他覺得只要能坐上這個位子，就是他一生的成就，所以忍受所有的苦與怨。

宗憲是退休老人，總覺得自己對國家、社會貢獻良多，得到的回饋卻不如所願，太太、兒子經常嫌惡他的言行，他最大的心願是身邊的人必要的「尊重」，而他以為最快、最有可能的方法是有一筆財富可以「驕其妻兒」，眼前唯一的希望是中彩券，所以買彩券變成他的習慣。

安達則是年輕、有成就的男性，妻子漂亮，是另外兩人艷羨的對象，不過他正陷在婚姻的困境中，離與不離都有羈絆，日常生活對他來說一如醒不來的惡夢。

後來，文慶當上總經理了，宗憲中了威力彩頭獎，安達痛下決心離婚了；沒想到，這才是他們人生從未遭遇過的夢魘的開始⋯⋯。

《清明時節》2023昇華版將於6月開眼，2月2日起搶先推出「超級早鳥-會員限時預購」，2月5日緊接著推出「綠光30周年」《清明時節+人間條件八》2+2雙人套票組。

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