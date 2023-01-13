超佛企業祭新福利！　休假「傳工作訊息」立刻開罰3.7萬

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印度企業祭新福利！　休假「傳工作訊息」立刻開罰3.7萬

▲工作,上班族。（圖／CFP）

▲印度遊戲公司新規定，休假期間傳工作訊息就會被罰10萬盧比。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

現代智慧型手機、通訊軟體相當方便，讓上班族連休假時都無法擺脫同事或上司的「緊急聯繫」，印度一間遊戲公司為了改善這種狀況，就祭出了一項特殊規定，只要在同事休假期間傳與工作有關的訊息給對方，就會被罰款10萬盧比。

根據CNN報導，位於印度孟買的遊戲公司Dream11祭出了一項名為「拔掉插頭」（Unplug）的政策，只要在同事休假期間，傳給對方任何有關工作的郵件或訊息，就會被公司罰款10萬盧比（約台幣3.7萬元）。

Dream11在聲明中指出，公司希望能努力確保員工能享受健康的工作與生活平衡，在這項政策之下，員工在7天年假裡就能不被任何工作訊息打擾，「選擇『拔掉插頭』休假的人，可以退出任何通訊軟體，包含電子郵件、Slack和WhatsApp。」

工時過長已證實會對身體健康有害，世界衛生組織（WHO）數據顯示，長時間工作導致每年有數十萬人死於中風和心臟病；WHO和國際勞工組織（International Labour Organization）在一項全球分析中指出，在2016年約有74.5萬人因每周工作至少55小時而死亡。

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