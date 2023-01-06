爆乳議員上節目「衣服太透」洩邪惡深V！鐵粉噴鼻血：如何專心主持

▲Molly貼出與鄭弘儀的合照。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者曾筠淇／綜合報導

直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，成功當選嘉義市議員，她的一舉一動都受到大眾關注，活動邀約也不斷。她今（6）日就貼出一張工作照，火辣身材再度吸引不少網友直呼，「我感覺鄭大哥今天是有史以來主持的最開心的一天」、「叫人如何專心工作」。

Molly稍早在臉書上發文表示，她今天參與節目錄製，很謝謝主持人鄭弘儀，兩人聊到嘉義都特別有感，節目將於下禮拜二正式播出。

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Molly也貼出與鄭弘儀的合照，值得一提的是，她穿著白色上衣和深灰色的連身裙，但或許是衣服太薄的關係，「邪惡深V」若隱若現，吸走不少人的目光。

許多網友都在貼文底下直呼，「本來想大聲斥責的」、「我如果是主持人，這樣真的很難訪問下去」、「定力大考驗」、「這怎麼讓人專心主持」、「衣服太透了」、「我感受到世界和平」、「注意看，這個議員太狠了」、「議員今天魅力十足」、「這誠意滿滿」、「我覺得這套衣服也太犯規了吧」。

還有網友表示，「他（指鄭弘儀）應該沒法專心主持才是。」Molly則大方回應，「我們很認真的討論唷，還有點超時」。