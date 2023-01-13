老師見孩子午睡哭醒：帶去收驚！　媽冷回1句話被罵恐龍家長

▲孩子午休常常驚醒，老師建議家長帶去收驚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

每個孩子都是爸媽的寶，現在師長也能透過通訊軟體隨時告知臨時狀況，一名媽媽近日收到老師告知，孩子午睡時會哭醒，建議帶去收驚，她則冷回老師1句話，卻被老公說是「恐龍家長」。

該名媽媽昨（12）日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她收到老師的訊息說，孩子會在午休時突然哭醒，不願意睡覺，又因為孩子一醒來就會說要找阿嬤，老師建議家長找時間帶去收驚。

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▲媽媽發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



對話中可見，爸爸回覆說「應該單純在想阿嬤」，老師則說「我擔心有嚇到」，原PO便回覆，「阿嬤還活著，找阿嬤挺正常的」，沒想到這樣的回答，讓原PO被老公罵是恐龍家長，讓她無奈「我整個莫名其妙欸，實話實說阿」。

▲老師與家長的對話。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



文章吸引超過2千人按讚，不少網友表示，「老師都不知道阿嬤還在不在就這樣回答」、「幹嘛叫孩子收驚？這個老師很有事耶」、「老師要家長帶去收驚很妙欸」，也有人認為，「其實角色對調的話，應該也會覺得妳老公很XX，那句話很觸自己媽媽霉頭」、「老師單純是覺得小孩驚醒收驚蠻有用的而已，只是小建議。跟阿嬤有沒有活著根本沒關係，為什麼要自己說阿嬤還活著？我沒有覺得老師懷疑阿嬤不在了耶」。